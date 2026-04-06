Reuters: Đề xuất ngừng bắn ngay lập tức đã 'đến tay' Iran và Mỹ

Iran và Mỹ đã nhận được một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột, có thể được triển khai ngay từ ngày hôm nay, đồng thời mở lại eo biển Hormuz, Reuters đưa tin ngày 6/4.

Hiện trường vụ không kích ở Tehran, Iran, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran, ngày 12/3/2026. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA qua Reuters.

Theo nguồn tin, khuôn khổ dàn xếp do Pakistan xây dựng đã được chuyển tới hai bên trong đêm, đề xuất lộ trình hai giai đoạn: ngừng bắn ngay lập tức, sau đó tiến tới một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt giao tranh.

“Các bên cần đạt được đồng thuận về toàn bộ nội dung ngay trong hôm nay”, nguồn tin cho biết. Thỏa thuận ban đầu dự kiến được thiết lập dưới dạng bản ghi nhớ, hoàn tất qua hình thức điện tử thông qua Pakistan – hiện là kênh liên lạc duy nhất giữa các bên.

Trước đó, trang tin Axios cho biết, Mỹ, Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, như bước đi trong thỏa thuận hai giai đoạn có thể dẫn tới chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Nguồn tin cũng tiết lộ Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi để thúc đẩy tiến trình.

Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, qua đó cho phép mở lại eo biển Hormuz. Các bên sau đó sẽ có từ 15-20 ngày để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Văn kiện này tạm được gọi là “Hiệp định Islamabad”, bao gồm cả cơ chế quản lý khu vực đối với eo biển, với vòng đàm phán trực tiếp cuối cùng dự kiến diễn ra tại Islamabad.

Hiện phía Mỹ và Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi từ chối bình luận.

Mảnh vỡ máy bay Mỹ tại Isfahan, Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, các quan chức Iran cho biết Tehran mong muốn một lệnh ngừng bắn lâu dài, đi kèm các bảo đảm không bị Mỹ và Israel tấn công trở lại. Iran cũng xác nhận đã nhận được thông điệp từ nhiều bên trung gian, trong đó có Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Theo nguồn tin, thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ bao gồm cam kết của Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đổi lại là việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa.

Tuy nhiên, hai nguồn tin từ Pakistan cho biết Iran hiện vẫn chưa đưa ra cam kết chính thức, bất chấp các nỗ lực tiếp cận ngày càng gia tăng cả về ngoại giao lẫn quân sự.

“Iran vẫn chưa phản hồi”, một nguồn tin nói, cho biết các đề xuất ngừng bắn tạm thời do Pakistan, Trung Quốc và Mỹ hậu thuẫn đến nay chưa nhận được sự đồng thuận từ Tehran. Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận.

Động thái ngoại giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây liên tục kêu gọi sớm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả nếu các bên không đạt được lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn.