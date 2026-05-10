Đau bụng âm ỉ suốt 3 tháng, đi khám mới phát hiện khối u tụy lớn

Hơn 3 tháng trước khi nhập viện, người bệnh ngoài 30 tuổi liên tục xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ kèm sụt cân không rõ nguyên nhân. Do triệu chứng khá giống rối loạn tiêu hóa thông thường, bệnh nhân đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế với chẩn đoán viêm dạ dày nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi đến Bệnh viện 198 thăm khám chuyên sâu, kết quả chụp CT phát hiện một khối u lớn ở vùng thân tụy. Các bác sĩ sau đó chỉ định thực hiện nội soi siêu âm kết hợp sinh thiết kim nhỏ xuyên thành dạ dày (EUS-FNB) để đánh giá tổn thương.

Kết quả mô bệnh học xác định người bệnh mắc ung thư tụy.

Theo bác sĩ, ung thư tụy được xem là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất vì triệu chứng giai đoạn đầu thường rất nghèo nàn, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường như viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa hay đau đại tràng.

Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển muộn, làm giảm cơ hội phẫu thuật và điều trị hiệu quả.

Điều đáng lo ngại là ung thư tụy hiện không còn chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Thực tế lâm sàng ghi nhận ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan với các dấu hiệu ban đầu.

Trong ca bệnh này, kỹ thuật nội soi siêu âm can thiệp EUS-FNB đóng vai trò quan trọng giúp bác sĩ tiếp cận chính xác khối tổn thương nằm sâu trong cơ thể, đồng thời lấy mẫu mô an toàn, ít xâm lấn để xác định bản chất khối u.

Các chuyên gia đánh giá EUS hiện là một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong phát hiện sớm ung thư tụy, kể cả khi tổn thương còn rất nhỏ hoặc chưa biểu hiện rõ trên phim chụp CT.

Thông qua nội soi siêu âm, bác sĩ có thể quan sát chi tiết tụy và các cấu trúc xung quanh, phát hiện những bất thường nghi ngờ từ giai đoạn sớm, đồng thời thực hiện sinh thiết ngay trong cùng một lần can thiệp nếu cần thiết.

Một số dấu hiệu sớm của ung thư tụy có thể được phát hiện qua EUS gồm hẹp khu trú ống tụy, giãn ống tụy bất thường, teo nhu mô tụy quanh vùng tổn thương hoặc xuất hiện vùng giảm âm nghi ngờ quanh ống tụy.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như đau bụng không rõ nguyên nhân, sụt cân nhanh, chán ăn, mệt mỏi hoặc thiếu máu chưa rõ nguyên nhân.

Theo các chuyên gia, phát hiện sớm vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định cơ hội điều trị, khả năng phẫu thuật cũng như tiên lượng sống ở bệnh nhân ung thư tụy.