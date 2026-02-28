'Người sắt' Muay Rodtang tái đấu cao thủ Nhật 1 năm sau pha đấm gục 80 giây

(VTC News) -

Trận đấu đầu tiên của sự kiện được chờ đợi ONE Samurai 1 đã chính thức được công bố. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 29/4, tại Ariake Arena ở Tokyo, Nhật Bản.

Tâm điểm là màn đối đầu giữa hai siêu sao đẳng cấp thế giới Rodtang Jitmuangnon, cựu vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng Flyweight và Takeru Segawa, cựu vô địch ba hạng cân của K-1. Đai vô địch tạm thời ONE Kickboxing hạng Flyweight sẽ được đưa ra tranh tài ở trận đấu này.

Rodtang sẽ tái đấu với Takeru.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Rodtang và Takeru diễn ra tại sự kiện ONE 172 ở Nhật Bản vào tháng 3/2025. Trận đấu kết thúc chóng vánh khi Rodtang tung cú móc trái cực mạnh trúng cằm Takeru, khiến võ sĩ người Nhật ngã xuống sàn và không thể đứng dậy.

Pha knock-out xảy ra chỉ sau 1 phút 20 giây của hiệp 1, để lại nỗi cay đắng sâu sắc cho Takeru cho đến tận bây giờ. Chính vì thế, màn tái đấu lần này càng trở nên nóng bỏng hơn khi người chiến thắng sẽ giành đai vô địch tạm thời.

Trước đó, Rodtang đã lỡ cơ hội tranh đai vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng Flyweight còn bỏ trống với Nong-O Hamam Muay Thai - cựu vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng Bantamweight – tại ONE 173 do những sự cố ngoài ý muốn.

Lần này, anh chuẩn bị trở lại võ đài sau hơn một năm, sẵn sàng tái ngộ kình địch cũ Takeru như đã hứa, với mục tiêu mang chiếc đai vô địch tạm thời ONE Kickboxing hạng Flyweight về Thái Lan.

Về phía Takeru, sau thất bại knock-out gây sốc trước Rodtang, anh đã lấy lại phong độ bằng chiến thắng TKO ấn tượng trước lão tướng Denis Puric ngay trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Trên võ đài, anh tuyên bố mong muốn tái đấu Rodtang, thực hiện tâm nguyện lớn trước khi giải nghệ. Đặc biệt hơn, anh còn có cơ hội giành đai vô địch ONE Championship – danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp của một võ sĩ.