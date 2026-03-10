Dừng xe sai quy định gần sân bay, tài xế phân trần ‘chỉ chờ khách một lúc’

Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, cho biết đơn vị đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hằng ngày tại các tuyến đường xung quanh sân bay Nội Bài nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện phương tiện dừng, đỗ tại nơi có biển cấm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp để xác minh, sau đó mời cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến làm việc.