Bộ trưởng Y tế nói về lo ngại ép buộc trẻ em hiến tạng

(VTC News) -

Trao đổi với các báo chí chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người là một trong bốn dự án luật được Bộ Y tế trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, khóa XV. Sau 20 năm triển khai, Luật hiện hành bộc lộ những vướng mắc, bất cập trước sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại.

Vì vậy, việc sửa đổi luật nhằm giải quyết các điểm nghẽn pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn với phương châm “những gì có lợi cho dân, cho nước, cho sự phát triển của đất nước cũng như cho sức khỏe của nhân dân thì chúng tôi làm”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh hai nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Dự án Luật lần này. Thứ nhất là “Mở”: Mở rộng cơ hội để cứu sống nhiều hơn nữa các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là các cháu bé đang từng ngày mong mỏi được thay tạng để duy trì sự sống.

Thứ hai là “Chặt”: Chặt chẽ về điều kiện, các điều cấm và các điều khoản xác định đối tượng phù hợp để đảm bảo đúng quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Tuyệt đối không có chuyện ép buộc hiến tạng

Làm rõ những băn khoăn của dư luận về quy định liên quan đến trẻ em trong dự thảo, Bộ trưởng khẳng định mạnh mẽ: Không ép buộc ai hiến tạng, kể cả trẻ em.

“Hiện cuộc vận động hiến tạng của chúng ta cũng chỉ là vận động, người lớn cũng chỉ là vận động chứ không phải là ép buộc. Ở đây là vấn đề nhân văn, sự sẻ chia giữa người với người. Người lớn không ép buộc thì tại sao lại đặt ra vấn đề ép buộc đối với trẻ con? Cách tiếp cận như vậy là không đúng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành Y tế cũng đặt vấn đề dưới góc nhìn nhân văn: Trong trường hợp đau xót khi các cháu không may qua đời, nếu gia đình có nguyện vọng nhìn thấy hình bóng con em mình tiếp tục sự sống trong một hình hài khác, kết hợp với việc mang lại cơ hội sống đàng hoàng cho rất nhiều trẻ em khác đang chờ đợi, thì những người làm luật có trách nhiệm phải tập trung tháo gỡ.

Nếu vì sợ hãi những trở ngại hay sự thờ ơ, bàng quan mà không hành động trước sinh mệnh của hàng ngàn bệnh nhân và trẻ em, thì đó mới là có lỗi.

Tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị cao nhất

Bộ trưởng Y tế cho biết Ban soạn thảo ghi nhận và trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, cơ quan báo chí và người dân để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thảo luận tại hội trường.

Ban soạn thảo luôn sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng về mặt kỹ thuật lập pháp để hồ sơ luật trở nên chặt chẽ và phù hợp nhất. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng mong muốn các thông tin truyền tải cần chính xác, khách quan, tránh gây hoangmang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến những chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.