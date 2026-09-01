Nam sinh 17 tuổi ngừng tuần hoàn sau triệu chứng giống cảm cúm

(VTC News) -

Khoảng hai tuần trước khi ngừng tim, nam sinh 17 tuổi có những biểu hiện quen thuộc như đau mỏi người, chảy nước mũi. Gia đình không nhận thấy dấu hiệu bất thường và cũng không nghĩ những triệu chứng này liên quan đến vấn đề nghiêm trọng ở tim.

Trong kỳ nghỉ hè, em tranh thủ đi làm thêm, phụ giúp người bác. Khoảng 15 phút trước khi được đưa vào viện, nam sinh bất ngờ ngất xỉu rồi ngừng tuần hoàn.

Gia đình đưa em bằng taxi đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Các bác sĩ cấp cứu trong khoảng 45 phút, nhiều lần phải sốc điện do rung thất. Sau khi tim có mạch trở lại, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch.

Khi vào Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân thở máy, tím tái, thở ngáp và có nhiều máu chảy qua đường thở. Khí máu cho thấy tình trạng toan chuyển hóa nặng.

Kết quả CT lồng ngực ghi nhận dập phổi phải, tràn khí và tràn máu màng phổi phải. Qua dẫn lưu, nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục được đưa ra ngoài. “Nguy cơ lớn nhất tại thời điểm đó là bệnh nhân tử vong ngay lập tức”, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Huy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, nhớ lại.

Các bác sĩ xác định nam sinh bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim và suy đa tạng, đồng thời tổn thương phổi nghiêm trọng. Chức năng co bóp của tim chỉ còn 10-15%.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

Ê-kíp quyết định sử dụng ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ đồng thời tuần hoàn và hô hấp. Bệnh nhân cũng được thở máy, lọc máu, dùng thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân tiếp tục gặp nhiều biến chứng. Rối loạn đông máu khiến máu chảy tại các vị trí can thiệp và trong phế quản. Có thời điểm lượng máu nhiều đến mức phổi gần như không thể thông khí.

Bệnh nhân còn xuất huyết tiêu hóa, có lúc mất khoảng 2.000 ml máu. Các bác sĩ phải nội soi cấp cứu ngay tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu.

Một mối lo khác là tổn thương não sau 45 phút ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân được kiểm soát thân nhiệt trong 12 ngày, kết hợp hồi sức tích cực và theo dõi chức năng thần kinh.

Sau nhiều ngày, những tín hiệu tốt dần xuất hiện. Sau 12 ngày kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, bệnh nhân được rút ECMO. Hai ngày sau, lọc máu được dừng. Bảy ngày tiếp theo, canuyn mở khí quản được rút, rồi dẫn lưu màng phổi cũng được tháo bỏ.

Quan trọng hơn, nam sinh tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Những lo ngại ban đầu về tổn thương não nặng sau ngừng tuần hoàn không diễn tiến theo hướng xấu nhất.

Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện ngày 31/7, bệnh nhân được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Theo bác sĩ Phạm Huy Khánh, viêm cơ tim có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, trong đó có người trẻ. Giai đoạn đầu, bệnh đôi khi biểu hiện không rõ ràng và dễ bị nhầm với nhiễm virus thông thường.

Các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi người, mệt mỏi có thể khiến người bệnh nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi. Tuy nhiên, nếu sau đó xuất hiện mệt nhiều bất thường, đau hoặc tức ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, cần được thăm khám.

Đặc biệt, một cơn ngất ở người trẻ, nhất là xảy ra trong hoặc sau một đợt nhiễm virus, không nên xem nhẹ.

“Viêm cơ tim có thể gặp ở người trẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh hay ngất, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá”, bác sĩ Khánh khuyến cáo.