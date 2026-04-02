Bắt trẻ em làm việc nhà quá sức có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức.

Để ngăn chặn lạm dụng, bóc lột trẻ em, Nghị định quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ.

Mức phạt là 30-40 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm: Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.... nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ hoặc để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tại cộng đồng bị phạt từ 10-40 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với người đứng ra nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thực hiện một trong các hành vi sau đối với trẻ được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm: Bắt nhịn ăn; bắt nhịn uống; không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm; lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện một trong các hành vi: Lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi; ép buộc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện một trong các hành vi sau nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Dụ dỗ, lôi kéo trẻ được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; ép buộc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi vi phạm về hoạt động của các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (Cơ sở) bị phạt từ 1-10 triệu đồng.

Nghị định trên cũng quy định phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ không an toàn, gây tổn hại cho trẻ em; bán chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em; cho trẻ em sử dụng chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.