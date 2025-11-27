Người lớn cần làm gì để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?

(VTC News) -

Theo Điều 20 của Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia, tương tác trên không gian mạng.

Bảo vệ quyền và ngăn chặn thông tin mạng gây nguy hại cho trẻ em. (Ảnh: MH)

Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm: Kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm đến trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm đến trẻ em hoặc xâm phạm đến quyền trẻ em.

Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, Internet phải xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng; điều phối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng; kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân (cha mẹ, người giám hộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ…) có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng, ngăn chặn thông tin mạng gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của Luật này và pháp luật về trẻ em.

Cha mẹ hoặc người giám hộ phải đứng tên đăng ký tài khoản cho trẻ em khi sử dụng các dịch vụ gia tăng, chịu trách nhiệm giám sát nội dung mà trẻ tiếp cận. Đây là bước đi phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp bách khi tỷ lệ trẻ em tiếp xúc sớm với mạng xã hội đang gia tăng chóng mặt và kéo theo nhiều hệ lụy về bắt nạt trên mạng, nội dung độc hại.

Thời gian qua, nhiều quốc gia đã ban hành chính sách đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội. Trong đó, Australia sẽ chính thức cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 10/12/2025.

Malaysia đang lên kế hoạch cấm người dùng dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội bắt đầu từ năm 2026, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ trực tuyến. Ngày 7/11, Bộ Số hóa Đan Mạch công bố quy định mới về độ tuổi tối thiểu được phép sử dụng một số mạng xã hội, cụ thể là 15 tuổi.

Năm 2023, Chính phủ Pháp ban hành luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các dịch vụ trực tuyến mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Còn tại Đức, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 16 cần có sự đồng ý của phụ huynh để sử dụng mạng xã hội.