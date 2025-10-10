Chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi lừa đảo, bắt cóc online

Sáng 10/10, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp các đơn vị phát động chiến dịch "Không một mình" nhằm chống lừa đảo, "bắt cóc" trên không gian mạng.
Phát biểu khai mạc lễ phát động, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đồng hành của toàn xã hội.
"Hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các em – chủ nhân tương lai của đất nước – lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, thao túng tâm lý và đặc biệt là hiểm họa 'bắt cóc trực tuyến'", Cục trưởng A05 nhấn mạnh.
Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, năm 2025 nổi lên xu hướng nguy hiểm “bắt cóc trực tuyến” nhằm vào học sinh, sinh viên, những người thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, xảy ra hàng chục vụ việc trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua không gian mạng, nhiều vụ để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và an toàn của các em.
“Bắt cóc trực tuyến” là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, nhằm tống tiền hoặc buôn người. Thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ đồng, chưa kể những tổn thương tâm lý kéo dài.
Cục trưởng A05 cho rằng, hiện trạng đáng báo động này đặt ra yêu cầu cấp bách phải có hành động thiết thực, sự chung tay mạnh mẽ và phối hợp đồng bộ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Tội phạm mạng đang trở thành vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Liên minh Niềm tin số đã khởi xướng và dẫn dắt chiến dịch "Không một mình" với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.
"Không một mình" là chiến dịch hành động quy mô quốc gia, được bảo trợ bởi Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); phối hợp tổ chức bởi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và UBND TP Hà Nội...
Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội ngày 25-26/10, chiến dịch “Không một mình” sẽ tham gia vào hai hội thảo quốc tế để khẳng định cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng. Tất cả đều nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ, gắn kết cộng đồng và khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng.
Bình luận