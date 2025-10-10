Chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi lừa đảo, bắt cóc online

(VTC News) -

Sáng 10/10, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp các đơn vị phát động chiến dịch "Không một mình" nhằm chống lừa đảo, "bắt cóc" trên không gian mạng.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đồng hành của toàn xã hội.

"Hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các em – chủ nhân tương lai của đất nước – lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, thao túng tâm lý và đặc biệt là hiểm họa 'bắt cóc trực tuyến'", Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại lễ phát động.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, năm 2025 nổi lên xu hướng nguy hiểm “bắt cóc trực tuyến” nhằm vào học sinh, sinh viên, những người thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, xảy ra hàng chục vụ việc trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua không gian mạng, nhiều vụ để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và an toàn của các em.

“Bắt cóc trực tuyến” là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, nhằm tống tiền hoặc buôn người. Thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ đồng, chưa kể những tổn thương tâm lý kéo dài.

Cục trưởng A05 cho rằng, hiện trạng đáng báo động này đặt ra yêu cầu cấp bách phải có hành động thiết thực, sự chung tay mạnh mẽ và phối hợp đồng bộ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Tội phạm mạng đang trở thành vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Liên minh Niềm tin số đã khởi xướng và dẫn dắt chiến dịch "Không một mình" với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.