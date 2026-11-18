(VTC News) -

Thị trường bất động sản năm 2027 được dự báo bước vào giai đoạn cạnh tranh thực chất hơn, khi nguồn cung gia tăng, dòng tiền đầu tư chọn lọc và người mua ngày càng khắt khe. Vì thế, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá, doanh nghiệp sẽ chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, giá bán hợp lý và giá trị sử dụng dài hạn.

Chất lượng sản phẩm trở thành lợi thế cạnh tranh

Các chuyên gia nhận định, năm 2027 có thể mở ra một chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng nóng trên diện rộng, thị trường sẽ phân hóa rõ nét, với sự lên ngôi của những sản phẩm có chất lượng thực, đáp ứng nhu cầu ở thực và khả năng khai thác bền vững. Đặc biệt, cán cân thị trường được dự báo dịch chuyển theo hướng có lợi hơn cho người mua.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định, chu kỳ mới của thị trường bất động sản sẽ mang diện mạo khác biệt so với các giai đoạn trước. Cơ hội đầu tư có thể xuất hiện cùng quá trình tái định vị giá trị tài sản, sự dịch chuyển của dòng tiền và quá trình phân hóa năng lực giữa các doanh nghiệp.

Theo ông, năm 2027, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò là nguồn lực chủ đạo, tạo sức lan tỏa và thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm và đô thị lớn.

“Dù vẫn đối mặt với không ít thách thức về nguồn vốn và khả năng hấp thụ, nhưng với những nỗ lực điều hành linh hoạt của Chính phủ, tôi tin thị trường bất động sản sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi ổn định. Tuy nhiên, thay vì bùng nổ nóng như các giai đoạn trước, sự phát triển sắp tới sẽ đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao”, ông Đính nói.

Thị trường bất động sản năm 2027 dự báo có nhiều điểm sáng, nổi bật nhất là chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao. (Ảnh minh họa)

Cũng theo chuyên gia này, trong chu kỳ mới, thị trường sẽ chuyển từ phát triển phân tán sang kết nối, đa cực và tích hợp. Giá trị bất động sản không chỉ được quyết định bởi vị trí hay kỳ vọng tăng giá, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng sống và khả năng khai thác thực tế.

Điều này cũng khiến dòng vốn đầu tư trở nên chọn lọc hơn, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, khả năng hình thành cộng đồng cư dân, giá trị sử dụng rõ ràng và hiệu quả khai thác dài hạn.

Ông Đính dự báo 3 kịch bản phát triển của thị trường trong giai đoạn tới.

Với kịch bản thuận lợi, khi thể chế được triển khai thông suốt, hạ tầng phát huy hiệu quả, thu nhập và nhu cầu thực cải thiện, thị trường sẽ tăng trưởng cân bằng hơn.

Ở kịch bản cơ sở, quá trình phục hồi tiếp tục nhưng có chọn lọc, mức độ phân hóa giữa các sản phẩm và địa bàn ngày càng rõ nét.

Trong khi đó, nếu nguồn cung giá cao tăng nhanh, chi phí vốn lớn và hạ tầng chậm chuyển hóa thành việc làm, dân cư, thị trường có thể đối mặt với tình trạng thanh khoản yếu kéo dài.

Đồng quan điểm về xu hướng phát triển thực chất, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Bcons Group, cho rằng năm 2027, thị trường bất động sản sẽ đặt trọng tâm vào sự phù hợp của sản phẩm, mức giá trong khả năng chi trả và giá trị sử dụng của từng dự án. Doanh nghiệp vì thế phải xác định rõ thị trường cần sản phẩm gì và khách hàng có khả năng mua sản phẩm nào.

“Bất động sản 2027 kỳ vọng vào sự phát triển của hạ tầng, giao thông công cộng gắn với phát triển đô thị (TOD) và liên kết vùng. Điểm nhấn của những dự án cần được chứng minh bằng việc làm được tạo ra, thời gian đi lại được rút ngắn và chi phí sinh hoạt tiết kiệm được trong dài hạn. Đó chính là thước đo để nhận diện dự án có giá trị lâu dài trong giai đoạn thị trường ngày càng đòi hỏi tính thực chất”, ông Thạch nhấn mạnh.

Ở góc nhìn thị trường, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, dự báo nguồn cung mở bán được dự báo duy trì ở mức cao, nhưng thanh khoản sẽ phân hóa sâu hơn. Chỉ những sản phẩm thực sự đáp ứng nhu cầu ở thực, có lợi thế về vị trí hoặc chính sách bán hàng cạnh tranh mới có thể duy trì sức tiêu thụ tốt.

“Áp lực lãi suất và quyết định ra hàng của các chủ đầu tư lớn sẽ là hai biến số chính quyết định liệu thị trường bất động sản năm 2027 tiếp tục thận trọng hay ghi nhận những tín hiệu điều chỉnh, phục hồi”, bà An nhận định.

Về nguồn cung, căn hộ chung cư tại Hà Nội năm 2027 được dự báo tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2026, đạt khoảng 35.000 căn, nhưng chưa vượt mức của năm 2025. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản gắn liền với đất có thể đạt khoảng 7.000 căn, cao hơn lượng cung của cả năm 2025 và 2026, với kỳ vọng đóng góp từ các đại đô thị vùng ven.

Thị trường chuyển từ ‘tranh mua’ sang ‘tranh bán’

Nguồn cung gia tăng trong khi người mua ngày càng thận trọng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cán cân thị trường. Nếu trước đây, tại một số thời điểm, người mua phải chạy đua để sở hữu sản phẩm thì trong chu kỳ mới, chủ đầu tư có thể phải cạnh tranh quyết liệt hơn để tìm kiếm khách hàng.

Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch Khang Land Holdings, cho rằng năm 2027 sẽ đánh dấu bước chuyển quan trọng của thị trường địa ốc: từ cạnh tranh để sở hữu sản phẩm sang cạnh tranh để tiêu thụ sản phẩm, hay nói cách khác là chuyển từ “tranh mua” sang “tranh bán”.

Tuy nhiên, theo ông Cao, cần phân biệt giữa dư cung bất động sản nói chung và dư cung bất động sản phù hợp với nhu cầu thực. Việt Nam vẫn có nhu cầu sở hữu bất động sản lớn nhờ quá trình đô thị hóa và xu hướng gia tăng số hộ gia đình. Dù vậy, thị trường có thể đồng thời xuất hiện hai diễn biến trái chiều: thừa sản phẩm cao cấp nhưng thiếu nhà ở vừa túi tiền.

Điều này đồng nghĩa, không phải cứ có nguồn cung là có thể bán được hàng. Khả năng tiêu thụ sẽ phụ thuộc ngày càng lớn vào mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu và năng lực tài chính của khách hàng.

Theo ông Cao, trong giai đoạn tới, chủ đầu tư sẽ phải cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá bán hợp lý, uy tín và năng lực triển khai, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

Theo chuyên gia, trong giai đoạn tới, chủ đầu tư sẽ phải cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá bán hợp lý, uy tín và năng lực triển khai để thu hút khách mua. (Ảnh minh họa)

“Nhìn về năm 2027, thị trường có thể sẽ phân hóa mạnh và từng bước tái định giá theo giá trị thực. Trong kịch bản cơ sở, nguồn cung tăng nhanh hơn sức mua tại một số khu vực sẽ buộc chủ đầu tư giãn tiến độ thanh toán, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và chính sách bán hàng. Ở kịch bản bất lợi, nguồn cung dồn dập trong khi thanh khoản suy yếu có thể khiến bất động sản đầu cơ gặp khó, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy chịu áp lực bán và một số phân khúc phải điều chỉnh giá rõ nét hơn”, ông Cao nhấn mạnh.

Có thể thấy, sự thay đổi này mở ra thêm cơ hội lựa chọn, đàm phán và tiếp cận những sản phẩm phù hợp hơn với người mua nhà. Tuy nhiên, người mua vẫn được khuyến cáo cần đánh giá kỹ pháp lý, chất lượng xây dựng, khả năng kết nối, tiện ích và tổng chi phí sở hữu trước khi xuống tiền.

Hạ tầng mở rộng không gian, tái định hình giá trị bất động sản

Bên cạnh sự thay đổi về cung - cầu, hạ tầng tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng định hình diện mạo thị trường bất động sản năm 2027. Đặc biệt, sự phát triển của hệ thống đường sắt đô thị và mô hình TOD được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cách xác lập giá trị bất động sản.

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA), đối với thị trường bất động sản, hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, sẽ góp phần định hình lại giá trị không gian. Những khu vực nằm trong bán kính tiếp cận thuận lợi tới các nhà ga, nhất là các khu vực phát triển theo mô hình TOD, có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của các hoạt động thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở.

Không chỉ mở ra cơ hội gia tăng giá trị bất động sản, hạ tầng giao thông đồng bộ còn có thể cải thiện tính thanh khoản, khả năng thu hút cư dân và tính bền vững của đô thị. Đây cũng là yếu tố được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm khi đánh giá năng lực cạnh tranh dài hạn của một thị trường.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Newstarland, cho rằng metro là loại hình hạ tầng có khả năng tác động lớn đến giá trị bất động sản đô thị trong 10-20 năm tới. Trong ngắn hạn, metro tạo ra kỳ vọng cho thị trường. Còn về dài hạn, khi hạ tầng đi vào khai thác, công trình này mới có thể tạo ra giá trị thực và góp phần hình thành mặt bằng giá mới cho bất động sản.

Theo ông Ngọc, giá bất động sản quanh các tuyến metro có thể tăng, nhưng không đơn thuần vì có đường sắt đi qua mà bởi hạ tầng kéo theo sự gia tăng dân cư, việc làm, hoạt động thương mại và dịch vụ.

Những khu vực có khả năng hưởng lợi lớn thường là khu vực quanh các ga trung chuyển, các đại đô thị nằm dọc tuyến metro, khu vực cửa ngõ và những đô thị vệ tinh được kết nối trực tiếp với trung tâm.

Dù vậy, khả năng gia tăng giá trị không phân bổ đồng đều cho mọi dự án nằm gần nhà ga. Khả năng tiếp cận thực tế, kết nối với các phương tiện giao thông khác, mật độ dân cư, hệ thống tiện ích và tiến độ hình thành các hoạt động kinh tế mới mới là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn lâu dài.