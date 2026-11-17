(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đưa ra khi phát biểu phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/11, khi cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 2 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất các dự thảo đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, rà soát, chỉnh lý cả nội dung và kỹ thuật lập pháp trình Quốc hội. Trong đó lưu ý bảo đảm thể chế hóa đúng, đủ các chủ trương của đảng, nhất là Nghị quyết 21, thực hiện nghiêm Quy định 178 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong pháp luật.

Ông Nguyễn Hồng Diên lưu ý bảo đảm thống nhất đồng bộ của Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và các pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của 3 luật.

Chính phủ được yêu cầu báo cáo rõ phương án dự kiến quy định chi tiết đối với những nội dung giải trình sẽ tiếp tục làm rõ tại văn bản dưới luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật, thống nhất với chính sách tại Luật và nội dung đã báo cáo giải trình khi Quốc hội xem xét thông qua.

“Quy định rõ ràng, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác tổ chức thực hiện và xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan để thể chế hóa đúng, đủ Nghị quyết 21”, Phó Chủ tịch Quốc hội kết luận.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, từ ý kiến các cơ quan và ý kiến đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận, Chính phủ đã tiếp thu các nội dung liên quan.

Chính phủ cũng tiếp thu ý kiến đóng góp về sự cần thiết, tính hợp lý; thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền; tính khả thi của các quy định; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết bố cục dự thảo luật còn 10 chương 63 điều, giảm 20 điều so với luật hiện hành.

Về nội dung, trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu, giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, cải cách cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.