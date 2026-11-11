Vũ Yên trong chuyển động mới của thị trường bất động sản Hải Phòng

(VTC News) -

Cùng với sự gia tăng nguồn cung, Vũ Yên đang bước vào giai đoạn quan trọng khi khả năng kết nối với thành phố, sức hút đối với nhu cầu ở thực và mức độ hoàn thiện của môi trường đô thị ngày càng trở thành những tiêu chí then chốt. Theo các chuyên gia, đây cũng là những yếu tố góp phần định hình giá trị dài hạn của khu vực.

Kinh tế bứt tốc kéo theo sự thay đổi chuẩn sống

Nhìn trên bản đồ kinh tế phía Bắc, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho rằng Hải Phòng giữ vị thế đặc biệt trong nền kinh tế Việt Nam. “Thành phố Cảng là một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển và kinh tế lớn của phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ kết nối các dòng kinh tế từ vùng hậu phương ra biển và thị trường quốc tế. Hải Phòng cũng được đặt trong vai trò đi đầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách và đổi mới”, ông nhận định.

Sau khi hợp nhất với Hải Dương, Hải Phòng có diện tích 3.194,72 km² và quy mô dân số hơn 4,66 triệu người. GRDP quý III/2026 tăng 13,09% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng hơn 15%; tổng vốn FDI thu hút đạt khoảng 3,64 tỷ USD. Những chỉ số này phản ánh quy mô và nhịp tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời cho thấy những nhu cầu mới đang dần hình thành, gắn với sự dịch chuyển dân cư, việc làm và mong muốn về không gian đô thị.

“Muốn Vũ Yên trở thành đô thị có sức hút, cần phát huy lợi thế đảo sông nước, phát triển hệ sinh thái xanh và bền vững, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao” - PGS.TS Trần Đình Thiên.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng một điểm đáng quan tâm tại Hải Phòng là sự thay đổi trong cơ cấu dân số. Tầng lớp trung lưu đang mở rộng, cùng với sự hiện diện rõ nét của nhóm thu nhập cao và lực lượng lao động chất lượng. Ông phân tích: “Nhu cầu của dân cư tập trung đô thị lại khác hẳn, kéo theo những đòi hỏi cao hơn đối với nơi an cư và môi trường sống, theo hướng “phải xanh, phải sạch, phải gắn với biển”.

Theo vị chuyên gia này, khi công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, khoa học công nghệ và hoạt động hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển, sự dịch chuyển về cơ cấu dân cư cũng sẽ kéo theo nhu cầu lớn hơn đối với bất động sản đô thị, nhà ở và văn phòng. Đây có thể xem là thay đổi đáng kể về nhu cầu của thị trường Hải Phòng. Người mua không đơn thuần tìm kiếm thêm một sản phẩm nhà ở mà ngày càng đặt sản phẩm trong tổng thể môi trường sống, khả năng kết nối, hệ thống dịch vụ và chất lượng vận hành.

Vũ Yên và bước chuyển từ nguồn cung đến chất lượng đô thị

Nếu PGS.TS Trần Đình Thiên nhìn thị trường từ sự thay đổi của nền kinh tế và cấu trúc dân cư, TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đặt trọng tâm vào chất lượng của chính các khu vực phát triển mới. Ông đánh giá: “Trước đây người mua thường ưu tiên vị trí, khoảng cách hay sự thuận tiện đó trong đi lại, nhưng bây giờ quan trọng là khu đô thị phải tạo ra sức hấp dẫn, chất lượng không gian, dịch vụ và “đặc tính” riêng của khu đô thị để người dân mong muốn đến đó sinh sống”.

Một khu đô thị cần đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ, cảnh quan; song song phải trở thành một thành phần gắn với cấu trúc chung của thành phố. Đặt trong cách tiếp cận đó, lợi thế của Vũ Yên không chỉ nằm ở quỹ đất hay đặc trưng đảo sinh thái, mà còn ở khả năng tăng cường liên kết với các khu vực khác của Hải Phòng.

Bên cạnh cầu Hoàng Gia đã bổ sung kết nối trực tiếp giữa đảo Vũ Yên và trung tâm thành phố Cảng, hệ thống cầu Ngô Quyền, cầu Nguyễn Trãi cùng mạng lưới giao thông quanh Bắc sông Cấm và Thủy Nguyên cũng đang được đẩy mạnh đầu tư. Khi các tuyến kết nối này hoàn thiện, Vũ Yên vừa có thêm điều kiện để rút ngắn khoảng cách với các khu vực phát triển trọng điểm, vừa tăng cường liên kết với cấu trúc đô thị hiện hữu của Hải Phòng.

“Vũ Yên cần phát huy lợi thế sinh thái, tôn trọng tự nhiên và tạo bản sắc riêng, kết nối với đô thị hiện hữu để đóng góp vào sự phát triển chung của Hải Phòng” - TS.KTS. Trương Văn Quảng

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, cùng với việc tăng cường kết nối hạ tầng, Vũ Yên khi gắn với “không gian chung” và hạ tầng khung của Hải Phòng có thể tạo thuận lợi hơn cho dòng người cũng như các hoạt động kinh tế, dịch vụ và du lịch. Đây cũng là lý do ông nhấn mạnh “giao thông hạ tầng phải đi trước một bước”. Trường học, y tế, thương mại, cây xanh, dịch vụ xã hội và khả năng vận hành đời sống hằng ngày cũng phải phát triển đồng bộ.

Quan điểm của TS.KTS. Trương Văn Quảng cũng tập trung vào sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn của người mua. Bên cạnh vị trí, quy hoạch và chất lượng công trình, khu đô thị cần có bản sắc riêng. Nếu các khu vực phát triển mới tương đồng, sức hấp dẫn sẽ giảm; ngược lại, những giá trị riêng biệt có thể góp phần gia tăng cả sức hút lẫn giá trị bất động sản.

The Harbor Skyline chính thức động thổ vào ngày 4/11, khởi đầu hành trình kiến tạo “thành phố cao tầng” trên đảo Vũ Yên.

Từ góc nhìn đó, thị trường Vũ Yên đang bước vào một giai đoạn nổi bật hơn. Khi nguồn cung ngày càng đa dạng, sức cạnh tranh của mỗi dự án sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tạo ra môi trường sống đủ sức thu hút nhu cầu ở thực và đáp ứng những tiêu chí ngày càng đa dạng của người mua.

The Harbor Skyline do MIK Group phát triển là một trong những nguồn cung cao tầng mới tại Vũ Yên. Với quy mô gần 50 ha, dự án được định vị theo mô hình “thành phố cao tầng” trên đảo, gồm nhiều cụm tòa được tổ chức trong một hệ cảnh quan, tiện ích và không gian cộng đồng đồng bộ.

Điểm nhấn của The Harbor Skyline nằm ở quỹ cây xanh và mặt nước lớn được bố trí ngay trong dự án, kết hợp với cảnh quan sông nước đặc trưng của Vũ Yên, từ đó hình thành môi trường sống hiện đại, tiện nghi, an ninh, an toàn nhưng vẫn thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên.

Hệ tiện ích nội khu được phát triển theo nhiều lớp trải nghiệm, từ hồ bơi, khu thể thao, đường dạo, sân chơi trẻ em đến các không gian thư giãn, co-working, BBQ và sinh hoạt cộng đồng. Một số cụm còn tích hợp tiện ích hướng đến cuộc sống an tĩnh như hồ thủy liệu pháp, vườn cảm giác, khu yoga/Thái cực quyền, chòi đọc sách và các không gian thiền định, góp phần tạo nhịp sống cân bằng giữa vận động, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh đó, cư dân còn có thể tiếp cận hệ sinh thái tiện ích của Royal Island với tổ hợp vui chơi - giải trí quy mô lớn, Học viện Cưỡi ngựa, bến du thuyền, sân golf, hệ thống công viên, TTTM và các không gian dịch vụ. Cơ cấu căn hộ từ studio đến các sản phẩm diện tích lớn cũng mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu sống khác nhau.

Khả năng kết nối cũng là một điểm mạnh của dự án. Cầu Hoàng Gia đã chính thức thông xe, tạo liên kết trực tiếp giữa đảo Vũ Yên và khu vực trung tâm Hải Phòng. Trong quy hoạch, cầu Ngô Quyền - một phần của Vành đai 3 Hải Phòng được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện mạng lưới kết nối từ Vũ Yên với Thủy Nguyên, các khu công nghiệp và cảng biển.

Khi nhu cầu nhà ở Hải Phòng ngày càng phân hóa, The Harbor Skyline góp phần bổ sung thêm nguồn cung cao tầng cho Vũ Yên. Cơ cấu căn hộ đa dạng cũng giúp dự án tiếp cận nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau.

Sự xuất hiện của những nguồn cung mới cho thấy thị trường Vũ Yên đang bước sang giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn về chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu thực. Khi người mua ngày càng cân nhắc kỹ về môi trường sống, tiện ích, kết nối, pháp lý và chi phí sở hữu, ưu thế dài hạn sẽ thuộc về những dự án có thể chuyển các giá trị quy hoạch thành trải nghiệm sử dụng cụ thể và duy trì được sức hấp dẫn sau khi thị trường đi qua những nhịp tăng trưởng ngắn hạn.