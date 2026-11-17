(VTC News) -

Dự án thuộc thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, do Công ty CP HNASA làm chủ đầu tư, nằm trong khu vực dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tuân Lề.

Theo quy hoạch, dự án gồm 2 khối nhà ở xã hội, cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm liên thông. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 34.580m², trong đó diện tích sàn nhà ở khoảng 20.110m², còn lại là diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Toàn dự án cung cấp 352 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 316 căn để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn thuê mua. Diện tích căn hộ bán ra thị trường dao động từ 37,6-71,3m²; căn hộ cho thuê và thuê mua có diện tích từ 40-71,3m².

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. (Ảnh: Hnasa).

Về giá bán, mức bình quân được công bố là hơn 29,7 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, người mua cần chuẩn bị tối thiểu hơn 1,1 tỉ đồng cho căn hộ nhỏ nhất và hơn 2,1 tỉ đồng đối với căn hộ lớn nhất.

Đối với hình thức thuê mua, giá được công bố là 281.832 đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa có kinh phí bảo trì. Giá thuê căn hộ là 108.209 đồng/m², chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Chủ đầu tư Hnasa sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 17/12 đến 17/1/2027 và dự kiến ký hợp đồng mua bán vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà vào quý II/2028.

Thời gian qua, Hà Nội liên tục ghi nhận nhiều dự án nhà ở xã hội mới với giá bán có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m² tại các dự án nhà xã hội dưới 20 triệu đồng/m², nhưng từ đầu năm đến nay xuất hiện nhiều nơi có ngưỡng quanh 30 triệu/m².

Giá bán nhà ở xã hội tại một số dự án ở Hà Nội. (Ảnh: AI).

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại 2 dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Cả hai dự án đều nằm tại xã Hạ Bằng, khu vực Thạch Thất, gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất có quy mô 112 căn hộ, trong đó 98 căn dành để bán, diện tích từ 55,2-68,91m². Giá bán được công bố là 23,5 triệu đồng/m², chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất có tổng cộng 231 căn hộ, gồm 206 căn để bán, 13 căn cho thuê và 12 căn thuê mua. Các căn hộ mở bán có diện tích từ 37,56-77m², giá bán 23,5 triệu đồng/m².

Đối với hình thức thuê mua tại hai dự án, thời hạn thuê mua là 5 năm, giá dao động khoảng 209.475-210.469 đồng/m²/tháng. Giá thuê được công bố ở mức 100.800 đồng/m²/tháng.

Theo kế hoạch, cả hai dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua từ ngày 2/12 - 31/12/2026. Thời gian ký hợp đồng dự kiến trong tháng 1/2027, bàn giao căn hộ vào quý 4/2027.

Năm 2025, Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thành phố được giao hoàn thành 18.700 căn trong năm nay.