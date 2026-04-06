Bất đắc dĩ chọn viện công để làm IVF, người phụ nữ bất ngờ vì cái kết

Bước qua “nỗi sợ” viện công

Chị Đ.T.M (35 tuổi, Hà Nội) là bệnh nhân hiếm muộn, trải qua nhiều năm đi tìm con tại các bệnh viện có chuyên khoa hỗ trợ sinh sản. Điều đáng nói là chị từng không lựa chọn bệnh viện công lập vì tâm lý "sợ đông, sợ chờ đợi, sợ chất lượng không tốt".

Sau nhiều năm chữa trị nhưng vẫn không có tin vui, chị mới nghe theo lời khuyên của một người bạn đến điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Ban đầu tôi không đặt nhiều hy vọng lắm, nhưng vì quá mong con, không còn nhiều lựa chọn, nên tôi đến khám thử xem sao" - chị M chia sẻ.

Thế nhưng, trải nghiệm thực tế lại khác xa những gì chị từng hình dung về viện công. Tại đây, chị M. được tiếp đón trong không gian khang trang, quy trình rõ ràng, đội ngũ y bác sĩ thân thiện và luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc. Quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) diễn ra thuận lợi hơn chị nghĩ.

Người bệnh thoải mái khi thăm khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia

Điều khiến chị xúc động nhất lại đến từ những chi tiết nhỏ. “Y tá còn tiếc tiền hộ bệnh nhân, tính toán từng viên thuốc để mình mua sao cho không lãng phí. Làm IVF tốn kém lắm, nên những điều như vậy thực sự khiến mình thấy được quan tâm”, chị nói.

Từ một người “né viện công”, chị M. trở thành người chủ động chia sẻ trải nghiệm của mình với những cặp vợ chồng khác đang trên hành trình tìm con.

Còn với chị N.H.C (SN 1994, đang sinh sống và làm việc tại Canada), khi quyết định về Việt Nam thực hiện trữ đông trứng, chị cũng phân vân lựa chọn. Cuối cùng chị C đã lựa chọn trữ đông trứng tại một bệnh viện công lập chuyên ngành sản khoa ở Hà Nội.

“Chi phí rẻ hơn rất nhiều bên nước ngoài, hiệu quả cũng rất tốt trong khi em được chăm sóc rất nhẹ nhàng, ân cần. Bệnh viện công giờ đã khác xưa rất nhiều cả về dịch vụ lẫn chất lượng chuyên môn” - C chia sẻ.

Luôn tìm “điểm chạm” với người bệnh

Thạc sĩ Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia, BV Phụ sản Trung ương cho biết, những trải nghiệm tích cực của người bệnh khi đến Trung tâm là kết quả của triết lý lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời phản ánh sự thay đổi rõ rệt của bệnh viện công nói chung.

“Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia đã cải thiện rất nhiều về cơ sở vật chất, đổi mới quy trình, nâng cao dịch vụ chăm sóc và chuyên môn. Đặc biệt, chúng tôi luôn cố gắng để tìm "điểm chạm" với người bệnh, từng vị trí, từng cán bộ công nhân viên luôn cố gắng đồng hành cùng quá trình khám chữa bệnh của các bệnh nhân.

Đây là minh chứng cho bệnh viện công giờ không còn là nơi đông đúc, lộn xộn như trước, mà là môi trường chuyên nghiệp, minh bạch, đặt trải nghiệm người bệnh lên hàng đầu", Ths Quang nhấn mạnh.

Tỷ lệ thành công của chu kỳ IVF ở BV Sản TƯ tới 68%.

Theo Ths Quang, quá trình chuyển đổi này giúp xóa bỏ những hình ảnh cũ kỹ của bệnh viện công mà nhiều người còn e ngại. Thay vào đó là môi trường công khai, chuyên nghiệp, đặt trải nghiệm người bệnh lên hàng đầu, từ việc hướng dẫn thông tin, đặt lịch khám, đến việc theo dõi điều trị và thanh toán viện phí. Nhờ đó, người bệnh cảm thấy yên tâm, được đồng hành và thấu hiểu trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Chất lượng điều trị luôn là sự tự hào của đội ngũ. IVF là ngành non trẻ tại Việt Nam nhưng đã tiệm cận những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của thế giới. Tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia đã áp dụng các phác đồ cá thể hóa, chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn RTAC, kết hợp kỹ thuật tiên tiến đạt chuẩn quốc tế, giúp nâng cao tỷ lệ IVF thành công với tỷ lệ đạt 68% (trong khi tỷ lệ của thế giới từ 40-45%).

Chất lượng điều trị hiệu quả rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, đồng thời vẫn giữ mức chi phí hợp lý. Một chu kỳ IVF tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương chỉ bằng một nửa so với các cơ sở tư nhân và bằng khoảng ¼ chi phí so với nhiều nước phát triển.

“Ngày nay, đến bệnh viện công thực hiện IVF, người bệnh không còn phải lo lắng về đông đúc, thủ tục rườm rà hay thái độ hời hợt. Thay vào đó, người bệnh được chăm sóc chu đáo, hướng dẫn tận tình, và tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến với chi phí hợp lý. Đây là minh chứng rõ ràng rằng viện công đã thực sự thay đổi, trở thành nơi bệnh nhân có thể tin tưởng hoàn toàn,” Ths Quang chia sẻ.