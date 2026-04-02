Bảo Trâm Idol đóng cảnh tình tứ, ông xã phản ứng ra sao?

Bảo Trâm Idol vừa ra mắt MV Nước mắt hình nhân tại Hà Nội với sự góp mặt của ê-kíp và diễn viên bộ phim Tử chiến trên không - Lợi Trần.

Nam diễn viên cho biết tham gia MV nhẹ nhàng hơn đóng phim do không phải thoại nhiều, tuy nhiên vẫn có những thử thách đáng nhớ. Khó khăn nhất với anh là cảnh phải nhảy xuống bể bơi vào lúc 11 giờ đêm trong thời tiết Ba Vì lạnh buốt

Bảo Trâm Idol ra mắt MV "Nước mắt hình nhân" với sự góp mặt của diễn viên Lợi Trần.

Lợi Trần thừa nhận ban đầu có phần lo lắng khi biết Bảo Trâm đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của đạo diễn Vũ Hồng Thắng cùng sự nhanh nhạy của nữ ca sĩ, quá trình nhập vai diễn ra khá suôn sẻ. Dù có hơn 10 năm kinh nghiệm, anh vẫn bất ngờ khi cho rằng đây là một trong những “ca khó” nhất mình từng gặp.

Lý do không nằm ở kỹ thuật diễn xuất mà ở những tình huống “dở khóc dở cười” khi quay cảnh tình cảm. Theo Lợi Trần, mỗi lần vào cảnh thân mật, Bảo Trâm lại lo lắng chồng ghen khiến cả đoàn bật cười.

Có mặt tại sự kiện, ông xã của nữ ca sĩ phản ứng đầy dí dỏm. Anh tiết lộ thời gian gần đây, Bảo Trâm thường xuyên hỏi những câu như “Anh còn yêu em không?” hay “Nếu có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em chứ?”, khiến anh không khỏi bật cười. Thậm chí, anh còn đùa rằng sẽ đăng trạng thái “Lợi Trần chờ vợ ở Hà Nội” nhưng vẫn hoàn toàn ủng hộ vợ về mặt nghệ thuật.

Nước mắt hình nhân do nhạc sĩ Quốc Minh sáng tác, không đi theo lối kể chuyện kịch tính mà khai thác những cảm xúc âm thầm, khó gọi tên trong các mối quan hệ không danh phận. Ca khúc mở ra hành trình nhận thức của người phụ nữ khi nhận ra chính mình đã nuôi dưỡng những ảo tưởng về một vị trí đặc biệt trong trái tim người khác.

"Nước mắt hình nhân" đánh dấu bước chuyển trong hành trình cá nhân của nữ ca sĩ.

Với Bảo Trâm, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là sự kết nối mang tính “duyên phận”. Cô cho biết bản thân từng trải qua những giai đoạn chông chênh trước khi lập gia đình, và dù hiện tại đang hạnh phúc, cô vẫn muốn giãi bày những góc khuất chân thật của quá khứ thông qua âm nhạc.

MV lần này cũng đánh dấu bước chuyển trong hành trình cá nhân của nữ ca sĩ. Sản phẩm được thực hiện với hai phiên bản: bản piano tối giản tập trung vào cảm xúc và bản phối chính thức kết hợp EDM nhằm mở rộng tệp khán giả. Trong quá trình thu âm, thử thách lớn nhất với Bảo Trâm không nằm ở kỹ thuật mà là việc kiểm soát, giữ được sự tiết chế nhưng vẫn đảm bảo cao trào.

Phần hình ảnh của MV được quay tại Ba Vì với phong cách tối giản, hạn chế kịch tính, tạo khoảng trống để khán giả tự cảm nhận.