Volkswagen chính thức bổ sung Teramont Pro vào danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Trước đây, ngoài Teramont tiêu chuẩn, hãng xe Đức đã giới thiệu các dòng Teramont khác như X, President.

Mẫu xe được định vị ở nhóm SUV cao cấp 7 chỗ, nơi quy tụ những cái tên quen thuộc như Hyundai Palisade, Toyota Land Cruiser Prado hay Ford Explorer.

Teramont Pro sở hữu kích thước tổng thể dài 5.158 mm, rộng 1.991 mm và cao 1.788 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.980 mm, thuộc nhóm xe có kích thước lớn nhất phân khúc.

Xe có thiết kế ngoại thất mang phong cách mạnh mẽ, nổi bật với hệ thống đèn IQ.Light LED tích hợp nhiều công nghệ chiếu sáng thông minh và logo phát sáng đặc trưng.

Không gian nội thất của Teramont Pro được thiết kế theo hướng hiện đại, số hóa với nhiều trang bị cao cấp.

Điểm nhấn đáng chú ý là ghế hành khách phía trước dạng “Queen Seat” – trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc, tích hợp chỉnh điện đa hướng, làm mát, sưởi, massage và đệm đỡ chân chỉnh điện.

Khoang lái được trang bị màn hình trung tâm kích thước 15 inch độ phân giải cao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa cùng hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Xe cũng được chú trọng khả năng cách âm với nhiều giải pháp như vật liệu cách âm bổ sung và lốp xe công nghệ tiêu âm.

Volkswagen Teramont Pro sử dụng động cơ xăng 2.0 TSI thế hệ mới, cho công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Xe kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION thế hệ thứ 6.

Hệ dẫn động này cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau, đồng thời cung cấp nhiều chế độ lái như Eco, Comfort, Sport, Off-road và Snow nhằm thích ứng với các điều kiện vận hành khác nhau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,6 giây.

Bảng giá xe Volkswagen Teramont Pro mới nhất tháng 3/2026

Phiên bản Màu xe Giá niêm yết (VNĐ) Teramont Pro Trắng Pure, Đen Deep Black, Tím Light, Xanh Violet 2.799.000.000 Teramont Pro Max 2.888.000.000

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.