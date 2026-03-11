(VTC News) -

Thuộc phân khúc xe tay ga cao cấp, Honda SH125i hiện đang được các HEAD Honda phân phối với nhiều phiên bản lựa chọn.

Đáng chú ý, sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các phiên bản SH125i đang có xu hướng tăng giá. Khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, tất cả các phiên bản SH125i được bán ra đều cao hơn hẳn so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Honda SH125i 2026 là mẫu xe đầu tiên của Honda tại Việt Nam được trang bị màn hình TFT hiện đại, khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc xe ga cao cấp. Màn hình 4,2 inch của SH125i không chỉ mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và màu sắc sống động, mà còn cho phép hiển thị đa thông số, nâng cao trải nghiệm lái và tạo nên vẻ sang trọng cho cụm đồng hồ trung tâm.

Phiên bản 2026 giới thiệu bảng màu mới với ba tùy chọn: Xanh cá tính, xám thể thao và trắng thanh lịch, mang đến sự đa dạng và phong cách cao cấp cho người tiêu dùng. Cụm đèn LED được thiết kế đồng bộ với phong cách tối giản, kết hợp với mặt nạ trước liền mạch và chi tiết mạ chrome sáng bóng hình chữ V, lấy cảm hứng từ các dòng xe hơi và xe thể thao cao cấp.

Về hiệu suất, Honda SH125i 2026 được trang bị động cơ eSP+ 4 van, đảm bảo vận hành êm ái, mạnh mẽ, đồng thời tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Để đáp ứng nhu cầu tiện ích của người dùng hiện đại, xe còn được trang bị hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB Type-C và cốp dưới yên rộng rãi với dung tích 28L.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key là một điểm cộng lớn, cho phép người dùng định vị, mở khóa từ xa và tích hợp báo động chống trộm, mang lại sự an tâm khi sử dụng. Với những cải tiến vượt bậc, Honda SH125i 2026 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những tín đồ yêu thích xe ga cao cấp.

Bảng giá xe Honda SH125i mới nhất tháng 3/2026

Phiên bản Giá đề xuất (triệu đồng) Giá đại lý (triệu đồng) SH125i Tiêu chuẩn 76,47 85 SH125i Cao cấp 83,8 87 SH125i Đặc biệt 85 95 SH125i Thể thao 85,5 99

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.