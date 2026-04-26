Ferrari Luce trình làng: Siêu xe giới hạn có giá bán hơn 127 tỷ đồng

Ferrari Luce là mẫu xe mới nhất thuộc dòng sản phẩm đặc biệt của hãng xe nước Ý, tập trung vào tối ưu hóa khí động học và sử dụng vật liệu siêu nhẹ. Theo công bố, mức giá khởi điểm của mẫu xe này là 5 triệu USD. Với tỷ giá hiện tại, để sở hữu siêu phẩm này, khách hàng phải bỏ ra khoảng hơn 127 tỷ đồng Việt Nam, chưa bao gồm các loại thuế phí tùy thị trường.

Ferrari Luce sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới lạ. (Ảnh: Carscoops)

Điểm nhấn của Ferrari Luce nằm ở hệ thống truyền động kết hợp giữa động cơ đốt trong truyền thống và công nghệ điện lực (hybrid). Hệ thống này không chỉ giúp xe đạt công suất cực đại ấn tượng mà còn cải thiện khả năng tăng tốc. Khung gầm xe cấu tạo hoàn toàn từ sợi carbon giúp giảm trọng lượng tổng thể, đồng thời gia tăng độ cứng vững khi vận hành ở tốc độ cao.

Đuôi xe gây ấn tượng với hệ thống khuếch tán lớn. (Ảnh: Carscoops)

Bên trong khoang lái, nội thất Ferrari Luce tối giản hóa các phím bấm vật lý, thay vào đó là hệ thống điều khiển tích hợp trên vô lăng và màn hình hiển thị kỹ thuật số. Các chi tiết trang trí được cá nhân hóa sâu sắc theo yêu cầu của từng chủ nhân, đảm bảo mỗi chiếc xe xuất xưởng đều là một bản thể riêng biệt.

Cấu trúc thân xe sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon để tối ưu trọng lượng.

Với số lượng sản xuất hạn chế, Ferrari Luce không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn được coi là tài sản có giá trị sưu tầm cao. Hiện tại, hầu hết các suất đặt mua đều đã có chủ trước khi xe chính thức rời dây chuyền sản xuất. Việc ra mắt Luce một lần nữa khẳng định vị thế của Ferrari trong phân khúc xe siêu sang và xe thể thao hiệu năng cao.