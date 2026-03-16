Bảng giá xe máy điện Honda tháng 3/2026 mới nhất đã được Honda Việt Nam công bố theo từng dòng sản phẩm.

Năm 2026 đánh dấu Công ty Honda Việt Nam (HVN) có 30 năm phát triển cùng Việt Nam với thông điệp “Chung ước mơ – Cùng bứt phá”. 30 năm qua, hiểu rõ xe máy là phương tiện đi lại quan trọng và chủ yếu tại Việt Nam, Honda Việt Nam luôn nỗ lực hết mình cung cấp cho khách hàng những sản phẩm xe máy có chất lượng cao nhất với giá cả hợp lý được sản xuất từ những nhà máy thân thiện với môi trường, trở thành một trong những thương hiệu được tin cậy nhất tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm xe máy Honda không ngừng được mở rộng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ xe số, xe tay ga đến xe côn tay và xe máy điện.

Là một phần trong chiến lược di chuyển xanh, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, HVN giới thiệu các mẫu xe máy điện gồm ICON e:, CUV e: và UC3. Bên cạnh đó, xe máy Honda hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình hướng tới phát triển xanh.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 3/2026 mới nhất

Xe máy điện Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent Urban Life Partner” – Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị, hướng tới việc mang đến trải nghiệm di chuyển mới mẻ và hiện đại. Trên nền tảng đó, Honda UC3 không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn tiếp tục kế thừa trọn vẹn các giá trị cốt lõi về chất lượng, độ an toàn và tính tiện dụng mà Honda đã dày công tích lũy trong nhiều năm phát triển các dòng xe xăng.

Hiện trên website của Honda Việt Nam chưa công bố giá xe máy điện Honda UC3.

CUV e: là mẫu xe điện tương đương 110cc trang bị hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời cùng với thiết kế cao cấp và công nghệ vô cùng hiện đại.

Xe máy điện CUV e: có giá đề xuất là 44.181.818 VNĐ (Giá bán chưa gồm pin, điều kiện 8% thuế GTGT)

Giá thuê xe Giá thuê pin Giá bán xe không kèm pin Giá bán lẻ 1 pin 1.472.727 VNĐ/tháng 245.455 VNĐ/tháng 44.181.818 VNĐ 9.818.182 VNĐ

Honda ICON e: lần đầu tiên được Honda giới thiệu tại thị trường Việt Nam, với thiết kế cao cấp và nhỏ gọn, nhiều tiện ích cùng công nghệ hiện đại, là người bạn đồng hành cho các bạn trẻ trong thời đại mới.

Giá xe ICON e: đề xuất là 26.803.637 VNĐ (Giá bán chưa gồm pin, bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin, VAT 8%).

Giá bán lẻ pin mới đề xuất: 9.621.818 VNĐ (VAT 8%).

Phí dịch vụ thuê pin đề xuất: 343.637 VNĐ/tháng (VAT 8%).

ICON e: phiên bản thể thao: 26.803.637 VNĐ (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin, VAT 8%)

ICON e: phiên bản đặc biệt: 26.607.273 VNĐ (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin, VAT 8%)

ICON e: phiên bảo cao cấp: 26.410.909 VNĐ (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin, VAT 8%)