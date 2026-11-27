(VTC News) -

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Thông báo số 734/TB-UBND về kết quả ước tính thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm năm 2026 tại 99 xã, phường trực thuộc.

Theo phụ lục kèm theo thông báo, thu nhập bình quân đầu người tại các địa phương tiếp tục tăng so với năm 2025. Trong đó, phường Từ Sơn đứng đầu toàn thành phố với mức 102,512 triệu đồng/người/năm, tăng 15,94%.

Phường Từ Sơn dẫn đầu toàn thành phố Bắc Ninh với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 102,512 triệu đồng/người/năm.

Xếp sau là phường Kinh Bắc đạt 99,647 triệu đồng/người/năm, tăng 10,18%; phường Võ Cường đạt 98,649 triệu đồng, tăng 10,04%; phường Đồng Nguyên đạt 97,7 triệu đồng, tăng 11,9% và phường Tam Sơn đạt 97,67 triệu đồng, tăng 11,74%.

Ngoài ra, nhiều địa phương có thu nhập bình quân vượt 90 triệu đồng/người/năm như phường Phù Khê (96,353 triệu đồng), Bắc Giang (96,329 triệu đồng), Nếnh (96,02 triệu đồng), Nam Sơn (95,582 triệu đồng) và Tiền Phong (94,078 triệu đồng).

Đáng chú ý, xã Đại Đồng là địa phương có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt 16,44% so với năm 2025. Tiếp đến là phường Từ Sơn tăng 15,94%, phường Nếnh tăng 14,48% và xã Tân Yên tăng 14,19%.

Ở chiều ngược lại, thu nhập bình quân tại một số xã miền núi còn thấp. Xã Sa Lý có mức thu nhập bình quân thấp nhất, đạt 32,716 triệu đồng/người/năm; xã Đèo Gia đạt 33,659 triệu đồng/người/năm.

Gia Bình dẫn đầu tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm

Cũng theo số liệu ước tính năm 2026, phường Gia Bình dẫn đầu 99 xã, phường về tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm với mức 27,9%.

Các địa phương tiếp theo có mức tăng cao gồm phường Nếnh (25,1%), phường Lương Tài (23,2%) và xã Trung Chính (21,2%).

Tốc độ tăng Giá trị Tổng sản phẩm trên địa bàn các xã, phường ước tính năm 2026.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng trên 17% như phường Thuận Thành (19,1%), xã Xuân Cẩm (19%), phường Lạng Giang và Tiền Phong cùng tăng 18,1%; phường Ninh Xá tăng 17,9%, xã Đông Cứu tăng 17,6%, phường Hiệp Hòa tăng 17,1% và phường Yên Dũng tăng 17%.

Phần lớn các xã, phường còn lại có tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm phổ biến từ 10% đến trên 16%. Trong khi đó, một số xã miền núi ghi nhận mức tăng thấp hơn, khoảng 5,1-6,3%.