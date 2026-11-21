(VTC News) -

Sáng 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, với 491/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp này.

Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên khác của Chính phủ đã báo cáo tại phiên chất vấn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. (Ảnh: Duy Linh)

Yêu cầu xác thực danh tính người bán hàng online từ ngày 1/1/2027

Đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài.

Đồng thời, các bộ phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1/1/2027 theo quy định tại Nghị định 248/2026 của Chính phủ.

Quốc hội yêu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhận diện đầy đủ người nộp thuế; xây dựng bộ tiêu chí rủi ro, áp dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu lớn về thương mại điện tử. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin ngân hàng, giao dịch xuyên biên giới; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung về doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong phòng, chống gian lận thuế.

Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan cũng cần thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Đi kèm đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian hoàn thuế.

“Chậm nhất quý I/2028, hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế; khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đã ngừng hoạt động làm cơ sở đóng mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan”, Nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội cũng lưu ý siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế; kiểm soát nội bộ, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo định hướng của Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu ban hành khung pháp lý và hướng dẫn thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) trong chứng khoán, phấn đấu đến năm 2030 vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP và tăng trưởng thị trường chứng khoán phái sinh 20- 30% mỗi năm.

Năm 2027 vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội quyết nghị trong phân bổ, giao dự toán năm 2027, bảo đảm bố trí ít nhất 15% ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương; phối hợp hoàn thiện cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cho thương mại hóa công nghệ và theo dõi riêng vốn cam kết, vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, phối hợp khắc phục tình trạng chậm triển khai các nền tảng số dùng chung, đầu tư phân tán, trùng lặp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Quốc hội chốt mốc trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng và tiến độ cung cấp để các bộ, ngành, địa phương xác định phần sử dụng chung, phần được chủ động đầu tư, phát triển, phần cần tích hợp, tránh trùng lặp; trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành Khung kiến trúc số.

Quốc hội cũng đặt mục tiêu trong quý II/2027, hoàn thành rà soát, bổ sung dữ liệu nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa vào sử dụng công cụ cảnh báo nhiệm vụ trùng lặp.

Trong năm 2027, hoàn thành kết nối, khai thác 100% (12/12) cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ cấp xã. Đẩy mạnh phát triển các nền tảng và ứng dụng số hỗ trợ người yếu thế tiếp cận thuận lợi các dịch vụ an sinh và dịch vụ công.

Đối với ứng dụng AI trong khu vực công, Quốc hội quán triệt chỉ mở rộng sau khi đã được kiểm chứng phù hợp về độ chính xác, căn cứ pháp lý, an toàn dữ liệu và hiệu quả công việc; người có thẩm quyền phải kiểm tra, quyết định và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm, văn bản do mình ký, kể cả khi sử dụng AI hỗ trợ.