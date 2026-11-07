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Xuất bản ngày 07/11/2026 10:45 AM
Xuất bản ngày 07/11/2026 10:45 AM

Infographic: 30 địa phương được giao tăng trưởng hai con số, Hải Phòng cao nhất

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Quốc hội giao 30/34 tỉnh, thành phố tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2027, trong đó Hải Phòng được giao chỉ tiêu cao nhất với 13%.

Infographic: 30 địa phương được giao tăng trưởng hai con số, Hải Phòng cao nhất - 1
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