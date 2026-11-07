Infographic: 30 địa phương được giao tăng trưởng hai con số, Hải Phòng cao nhất

Cùng chuyên mục

Quốc hội quyết nghị mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD.

Cận cảnh cầu vượt sông Hồng thuộc Vành đai 4 sau hơn 1 năm thi công Cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng nối Hà Nội với Hưng Yên đạt 48,7% sản lượng sau hơn một năm thi công, nhiều trụ cầu và nhịp dầm dần thành hình.

Bí thư Thành ủy Huế: Không đạt mục tiêu không ma túy phải kiểm điểm Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các địa phương không hoàn thành tiêu chí không ma túy phải kiểm điểm, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Xác minh vị trí nghi có nhiều mộ liệt sĩ ở di tích Cổng Trời Quảng Trị Một người dân thông tin, khoảng năm 1989 - 1990, người này đã cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời.

Doanh nghiệp đối mặt rủi ro pháp lý khi ứng dụng AI Theo chuyên gia, từ lộ lọt dữ liệu, tranh chấp hợp đồng đến trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp cần chủ động thiết lập hàng rào pháp lý để phòng ngừa rủi ro.