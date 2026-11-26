(VTC News) -

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bắc Ninh, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố trong 11 tháng năm 2026 ước đạt 115,54 tỷ USD, tăng 34,19% so với cùng kỳ năm 2025, vượt kế hoạch cả năm (110 tỷ USD).

Riêng trong tháng 11, giá trị xuất khẩu ước đạt 13,87 tỷ USD. Dự kiến cả năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt khoảng 129,97 tỷ USD, vượt 18,15% kế hoạch đề ra.

Điện thoại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đạt khoảng 72,67 tỷ USD.

Xét theo thị trường, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu khoảng 28,34 tỷ USD. Tiếp đến là Hoa Kỳ với 25,91 tỷ USD và Trung Quốc đạt 15,12 tỷ USD. Đây là những thị trường xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về cơ cấu mặt hàng, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị xuất khẩu khoảng 72,67 tỷ USD. Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 35,78 tỷ USD; hàng dệt may, da giày đạt khoảng 1,46 tỷ USD.

Kết quả trên có được nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng. Nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất được bảo đảm, cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xúc tiến xuất khẩu và mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về xuất xứ hàng hóa (C/O), tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những thay đổi trong chính sách thương mại, thuế quan tại các thị trường lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, để kịp thời tham mưu giải pháp hỗ trợ.

Ngành cũng đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp khai thác hiệu quả các ưu đãi từ FTA, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.