(VTC News) -

Quan điểm trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 25/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau kỳ họp, cần chuẩn bị các điều kiện để triển khai những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua ngay khi có hiệu lực. Chính phủ, các bộ, ngành phải kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các địa phương phải bố trí nhân lực, kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Ngay trong năm 2027, người dân có quyền trông đợi những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh được tháo gỡ, các quyền lợi được bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

“Hiện nay tâm lý bà con rất phấn khởi, các quy định về luật pháp, về thể chế được tháo gỡ rất nhanh. Nhưng quan tâm hơn của cử tri, Nhân dân là những quyết định đó, những quy định đó làm sao phải nhanh chóng đi được vào đời sống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đề cập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đây là những yêu cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, doanh nghiệp có yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất mới tạo thêm được việc làm. Người lao động có việc làm, giá cả ổn định thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện được cuộc sống.

Dẫn số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đầu năm của Hà Nội tăng khoảng 4,92% so với cùng kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, với những gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là vấn đề phải tính toán từng ngày, từ bữa ăn, việc học của con đến thuốc men cho cha mẹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không để tăng trưởng ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, bởi một khi kinh tế vĩ mô mất ổn định, việc khắc phục sẽ mất vài năm.

“Phải kiểm soát chắc lạm phát để cuộc sống thực, thu nhập thực của bà con được đảm bảo và phải được cải thiện, được nâng cao. Đó mới là yêu cầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Một chính sách quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin là từ kỳ tính thuế tới, Quốc hội đã nâng ngưỡng doanh thu hằng năm để cá nhân, hộ kinh doanh được lựa chọn cách tính thuế thu nhập từ mức 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

“Đây là ngưỡng để chọn cách tính thuế phù hợp, chứ không phải ngưỡng miễn thuế. Cơ quan thuế cần sớm có hướng dẫn cụ thể để bà con biết mình có thuộc diện lựa chọn hay không và từng cách tính đòi hỏi sổ sách, chứng từ như thế nào, từ đó người dân tự chủ chọn phương thức phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bộ máy chính quyền cơ sở vận hành tốt hơn trước rất nhiều

Thông tin tới cử tri về việc bố trí cán bộ ở cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp ngày 27/9, người dân phản ánh khối lượng công việc tại một số phường tăng lên đáng kể, trong khi còn thiếu cán bộ am hiểu những lĩnh vực mới được giao.

Tiếp thu những kiến nghị này, ngày 12/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ tại 126 xã, phường, qua đó bố trí, tăng cường cán bộ cho những địa bàn còn thiếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc lại yêu cầu “giao thêm việc cho cơ sở, bắt buộc phải giao đủ thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để cơ sở thực thi công vụ”. Vấn đề này đã được TP Hà Nội rất quan tâm và đang chỉ đạo triển khai tích cực.

“So với một năm trước, hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở tốt hơn trước rất nhiều. Cả nước đều nhận thức rõ việc cải cách, sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa qua là hoàn toàn đúng. Vừa rồi tôi đi công tác nước ngoài, lãnh đạo nhiều nước tìm hiểu kinh nghiệm của chúng ta trong việc giảm khâu trung gian, tinh giản bộ máy và cắt giảm các tầng nấc để chính sách gắn liền trực tiếp với đời sống người dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, so với yêu cầu thực tế, vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Hà Nội cần tiếp tục rà soát, xác định rõ những phường còn thiếu cán bộ, những nơi đã bố trí đủ người nhưng vẫn vướng về thẩm quyền hoặc thiếu chuyên môn để có giải pháp phù hợp.

Liên quan phản ánh của cử tri phường Hoàn Kiếm về trường hợp người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, hoàn cảnh còn khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố khẩn trương rà soát, hỗ trợ theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện thi hành quy định mới khi Luật có hiệu lực.

Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ kiến nghị Chính phủ đánh giá việc thực hiện chính sách tại khu vực đô thị, tính đến chi phí sinh hoạt và khả năng cân đối ngân sách khi đề xuất lộ trình từng bước giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng với mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam lên 80 tuổi, cần chú trọng nâng cao số năm sống khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

“Thọ nhưng phải khỏe, chứ thọ mà ốm yếu thì cũng rất vất vả, khó khăn. Hiện nay, khoảng cách giữa tuổi thọ trung bình và tuổi thọ khỏe mạnh của chúng ta còn chênh lệch khoảng 7-8 tuổi, chúng ta phải rút ngắn khoảng cách này để làm sao sống thọ trung bình 80 tuổi thì 80 tuổi đó cũng phải khỏe mạnh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.