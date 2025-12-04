Audi A6 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá gần 2,8 tỷ đồng

(VTC News) -

Audi Việt Nam đã ra mắt A6 Sedan thế hệ mới. Xe bán chính hãng tại Việt Nam được trang bị gói ngoại thất S-line với các chi tiết thể thao như cản trước có hốc gió cỡ lớn, logo bên hông, bộ mâm đa chấu 21 inch và ốp cản sau.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.999 x 1.875 x 1.472 mm và trục cơ sở 2.923 mm. (Ảnh: Hiền Nguyễn)

Tâm điểm ở mặt trước là lưới tản nhiệt Singleframe không viền với cấu trúc lưới tổ ong, được nhấn bởi cụm đèn pha thanh mảnh và cửa hút gió đặt dọc.

Thiết kế phần đuôi xe rộng, hiện đại với cụm đèn hậu tách biệt và dải đèn LED nối liền phong cách.

Bước vào khoang nội thất của A6 Sedan, người dùng sẽ cảm nhận ngay sự hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ kỹ thuật số và vật liệu cao cấp, tạo nên một không gian sang trọng và hiện đại.

Thiết kế nội thất được mở rộng theo chiều ngang tạo nên một không gian rộng rãi. Mọi chi tiết đều tập trung vào người lái, với hệ thống điều khiển được sắp xếp rõ ràng, trực quan.

Khoang lái được tùy biến bởi dải sáng tương tác (interaction light) nằm dưới kính chắn gió, hoặc lựa chọn qua thao tác chạm trên màn hình hiển thị toàn cảnh. Không gian trải nghiệm được hoàn thiện với màn hình MMI 10,9-inch dành riêng cho hành khách phía trước.

Xe trang bị tiêu chuẩn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) thế hệ mới có thể tùy chỉnh hiển thị nhiều thông tin bao gồm tốc độ, các hệ thống hỗ trợ chủ động, hướng dẫn dẫn đường và thông tin giải trí. (Ảnh: Audi)

Lần đầu tiên, người lái có thể điều khiển các chức năng của xe và thông tin giải trí thông qua màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Các nút điều khiển cũng cho phép người lái lướt trong danh sách và trực tiếp lựa chọn bằng các nút bấm trên vô lăng.

Ghế được trang bị chức năng điều chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng 4 hướng, và được bọc da cao cấp kết hợp với da nhân tạo trong các tông màu Đen hoặc Nâu tinh tế.

Đặc biệt, khả năng cách âm của A6 Sedan đã được cải thiện lên tới 30% so với thế hệ trước.

Nhiều tính năng được nâng cấp mang đến cảm giác thoải mái giúp việc di chuyển trên A6 Sedan trở thành trải nghiệm hạng nhất, đặc biệt là với hệ thống âm thanh cao cấp tùy chọn Bang & Olufsen. (Ảnh: Audi)

Audi A6 Sedan được trang bị động cơ xăng 2.0L TFSI, 4 xi-lanh thẳng hàng, mang lại công suất 146 kW (tương đương 196 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 340 Nm.

Nhờ vào sức mạnh này, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8,2 giây và đạt vận tốc tối đa 244 km/h, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích.

Xe có bốn chế độ lái: Dynamic (thể thao), Comfort (êm ái), Balanced/Individual (cân bằng tự động/cá nhân hóa) và Efficiency (hiệu quả). Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và cảm giác lái phù hợp với từng điều kiện đường xá và phong cách cá nhân.

Audi A6 Sedan trang bị các hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Tính năng nổi bật bao gồm Kiểm soát hành trình thích ứng với giới hạn tốc độ, Cảnh báo lệch làn đường, Cảnh báo an toàn khi mở cửa, Hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang từ phía trước/sau và Hệ thống phanh khẩn cấp trước/sau.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ đỗ xe với màn hình hiển thị khoảng cách và camera 360 độ, cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác, giúp người lái dễ dàng kiểm soát mọi thao tác đỗ và di chuyển xe. (Ảnh: Hiền Nguyễn)

Ông Ferry Enders, Giám đốc Điều hành Audi Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi không ngừng hướng tới những khách hàng tinh tế, những người tìm kiếm sự khác biệt và đẳng cấp thực thụ. Audi A6 S-line không chỉ là một chiếc xe, mà là một không gian di chuyển đẳng cấp”.

Audi A6 S-line có giá khởi điểm từ 2,799 tỷ đồng.