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9 nội dung trọng yếu đổi mới mô hình phát triển Việt Nam Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.

Công an xác minh vụ cô gái bị tát trước quán karaoke ở Ninh Bình Công an phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh vụ việc một cô gái bị người đàn ông kéo tay rồi tát vào mặt trước cửa một quán karaoke.

Tuyến đường huyết mạch phía Tây Hà Nội khoác diện mạo mới sau khi dỡ lô cốt Sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập, đường Nguyễn Trãi được hoàn trả mặt bằng, thảm nhựa mới, giúp giao thông thông suốt và giảm ùn tắc kéo dài.

Cận cảnh khu đất sắp 'mọc' hàng trăm căn hộ giá dưới 500 triệu đồng ở TP.HCM Giữa lúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường TP.HCM thì hàng trăm nhà ở xã hội giá dưới 500 triệu đồng/căn đang được xây dựng.

Đối mặt bão kép, Nhật Bản ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm Từ sáng 27/6, hai cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Mekkhala và Higos đã gần như đồng thời áp sát và đổ bộ vào Nhật Bản, gây nhiều hiện tượng cực đoan nguy hiểm.

Cơn sốt 'chèo thuyền Viking' bùng nổ tại World Cup 2026 Na Uy đang tạo nên dấu ấn đậm nét tại World Cup sau 2026 bằng phong cách cổ vũ độc đáo mang tên "chèo thuyền Viking".

Trụ sở Ủy ban châu Âu phải tắt điều hòa giữa đợt nắng nóng kỷ lục Khi thời tiết oi bức bao trùm Brussels, hệ thống điều hòa tại tòa nhà Berlaymont - trụ sở của Ủy ban châu Âu bất ngờ ngừng hoạt động.

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026 - XSDNO hôm nay 27/6 XSDNO 27/6, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026, xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27/6/2026, xổ số Đắk Nông 27/6.

Robot phẫu thuật chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải ‘phép màu’ thay thế bác sĩ Các chuyên gia nêu nhận định tại tọa đàm "Tương lai của hệ sinh thái robot trong y tế Việt Nam" diễn ra ngày 27/6 tại Hà Nội.

XSMT 27/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay (VTC News) - XSMT 27/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 7 ngày 27/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.

Quan chức Iran cảnh báo 'hành vi vi phạm' trên eo biển Hormuz sẽ bị xử lý Quan chức Quốc hội Iran cho biết bất kỳ hành vi nào được cho là vi phạm chỉ thị vận tải biển của Iran qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý".

Tin mạng xã hội, bệnh nhân ung thư suy kiệt sau 3 tháng ăn kiêng Nhiều bệnh nhân ung thư tự áp dụng chế độ ăn keto hoặc kiêng khem cực đoan với hy vọng "bỏ đói" khối u, nhưng lại rơi vào suy dinh dưỡng, phải tạm hoãn điều trị.

'Sự hy sinh lặng lẽ của gia đình giúp 1.300 bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng lên đường' PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gửi thư tới hơn 1.300 gia đình - hậu phương vững chắc để y bác sĩ yên tâm cống hiến, đưa cơ sở Ninh Bình phát triển.

TP.HCM bứt tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số nửa cuối năm 2026 Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, trong 2 quý cuối năm 2026, TP.HCM sẽ phải đảm bảo được mức tăng trưởng 11-13%, đây là chỉ tiêu thách thức.