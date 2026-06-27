9 nội dung trọng yếu đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

PV(VOV.VN)
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Theo ông Phạm Tất Thắng, công tác dư luận xã hội không chỉ dừng ở nắm bắt và phản ánh tình hình, mà phải trở thành công cụ phân tích, dự báo, tham mưu chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế "quản lý giáo dục", tăng biên chế "trực tiếp giảng dạy".
Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.
Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.
Công an phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh vụ việc một cô gái bị người đàn ông kéo tay rồi tát vào mặt trước cửa một quán karaoke.
Sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập, đường Nguyễn Trãi được hoàn trả mặt bằng, thảm nhựa mới, giúp giao thông thông suốt và giảm ùn tắc kéo dài.
Giữa lúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường TP.HCM thì hàng trăm nhà ở xã hội giá dưới 500 triệu đồng/căn đang được xây dựng.
Từ sáng 27/6, hai cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Mekkhala và Higos đã gần như đồng thời áp sát và đổ bộ vào Nhật Bản, gây nhiều hiện tượng cực đoan nguy hiểm.
Na Uy đang tạo nên dấu ấn đậm nét tại World Cup sau 2026 bằng phong cách cổ vũ độc đáo mang tên "chèo thuyền Viking".
Khi thời tiết oi bức bao trùm Brussels, hệ thống điều hòa tại tòa nhà Berlaymont - trụ sở của Ủy ban châu Âu bất ngờ ngừng hoạt động.
XSDNO 27/6, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026, xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27/6/2026, xổ số Đắk Nông 27/6.
Các chuyên gia nêu nhận định tại tọa đàm "Tương lai của hệ sinh thái robot trong y tế Việt Nam" diễn ra ngày 27/6 tại Hà Nội.
(VTC News) - XSMT 27/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 7 ngày 27/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.
Quan chức Quốc hội Iran cho biết bất kỳ hành vi nào được cho là vi phạm chỉ thị vận tải biển của Iran qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý".
Nhiều bệnh nhân ung thư tự áp dụng chế độ ăn keto hoặc kiêng khem cực đoan với hy vọng "bỏ đói" khối u, nhưng lại rơi vào suy dinh dưỡng, phải tạm hoãn điều trị.
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gửi thư tới hơn 1.300 gia đình - hậu phương vững chắc để y bác sĩ yên tâm cống hiến, đưa cơ sở Ninh Bình phát triển.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, trong 2 quý cuối năm 2026, TP.HCM sẽ phải đảm bảo được mức tăng trưởng 11-13%, đây là chỉ tiêu thách thức.
Mới đây, phân khu Palm River đã được khởi công, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Palm City - khu đô thị quy mô hơn 30 ha tại Nam Rạch Chiếc, TP.HCM.
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