7 nguyên nhân trồng dâu tây không ra quả

Dâu tây là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt và có thể trồng trong chậu, trên ban công hoặc ngoài vườn. Tuy nhiên, không ít người làm vườn gặp tình trạng cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt nhưng lại rất ít hoa hoặc không kết trái.

Theo các chuyên gia, hiện tượng trồng dâu tây xanh tốt nhưng không ra quả thường liên quan đến điều kiện sinh trưởng và cách chăm sóc hơn là do cây bị bệnh.

Dâu tây cần đủ nắng để ra hoa, kết quả

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến dâu tây không đậu quả là thiếu ánh sáng mặt trời.

Dâu tây cần ít nhất từ 6 đến 8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển và hình thành hoa. Nếu được trồng ở khu vực quá râm mát hoặc bị che bóng phần lớn thời gian, cây có thể vẫn phát triển lá nhưng khả năng ra hoa và kết trái sẽ giảm đáng kể.

Đối với những người trồng dâu trong chậu, việc di chuyển cây đến vị trí có nhiều nắng hơn có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến dâu tây không đậu quả là thiếu ánh sáng mặt trời. (Theo Thespruce)

Bón quá nhiều phân đạm

Nhiều người cho rằng càng bón nhiều phân cây sẽ càng khỏe mạnh. Tuy nhiên, với dâu tây, điều này đôi khi mang lại tác dụng ngược. Khi nhận quá nhiều đạm (nitơ), cây sẽ tập trung phát triển thân và lá thay vì tạo hoa và quả.

Nếu cây có bộ lá xanh đậm, phát triển mạnh nhưng gần như không có hoa, người trồng nên xem lại loại phân bón đang sử dụng. Các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên các loại phân cân đối hoặc có hàm lượng kali và lân phù hợp trong giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa.

Không phải cây dâu nào cũng cho quả ngay

Một số giống dâu tây cần thời gian để ổn định bộ rễ trước khi bước vào giai đoạn ra hoa và kết trái. Những cây mới trồng trong năm đầu tiên đôi khi chưa cho năng suất cao hoặc được khuyến khích ngắt bỏ hoa sớm để tập trung phát triển hệ rễ. Vì vậy, việc cây chưa ra quả ngay sau khi trồng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bất thường.

Trồng sai thời điểm

Thời điểm trồng có ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh trưởng của cây. Nếu được trồng quá muộn hoặc gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, cây có thể không đủ thời gian phát triển trước mùa ra hoa.

Mỗi giống dâu tây có yêu cầu riêng về nhiệt độ và chu kỳ sinh trưởng. Người trồng nên tìm hiểu đặc điểm của giống mình đang sử dụng để lựa chọn thời điểm trồng phù hợp.

Hoa không được thụ phấn đầy đủ

Để hình thành quả, hoa dâu tây cần được thụ phấn. Trong môi trường tự nhiên, ong và các loài côn trùng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nếu khu vực trồng có ít côn trùng thụ phấn hoặc thời tiết bất lợi trong giai đoạn cây nở hoa, tỷ lệ đậu quả có thể giảm.

Với dâu tây trồng trong nhà kính hoặc ban công kín, người trồng có thể hỗ trợ thụ phấn bằng cách dùng cọ mềm chuyển phấn giữa các bông hoa.

Cây đã quá già

Giống như nhiều loại cây ăn quả khác, năng suất của dâu tây có xu hướng giảm theo thời gian. Phần lớn cây dâu tây đạt năng suất tốt nhất trong vài năm đầu. Sau đó, khả năng ra hoa và kết trái thường giảm dần.

Đây là lý do nhiều nhà vườn thường thay thế cây già bằng cây con mới hoặc sử dụng các nhánh phát triển từ cây mẹ để duy trì năng suất.

Đừng bỏ qua yếu tố nhiệt độ

Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả của dâu tây. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cây bị stress và hạn chế khả năng sinh sản. Ngược lại, sương giá hoặc rét đậm trong thời điểm cây ra hoa cũng có thể làm hỏng nụ và hoa.

Theo các chuyên gia, việc che chắn hoặc điều chỉnh vị trí trồng trong điều kiện thời tiết cực đoan có thể giúp bảo vệ cây tốt hơn.

Sâu bệnh làm ảnh hưởng khả năng kết trái

Một số loại sâu bệnh không chỉ gây hại cho lá mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoa và quả non. Khi cây bị tấn công, năng lượng sẽ được sử dụng để chống chịu thay vì tập trung cho việc ra quả.

Người trồng nên thường xuyên kiểm tra lá, thân và hoa để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Làm gì để cây dâu tây sớm cho quả?

Các chuyên gia cho rằng cách hiệu quả nhất là tạo điều kiện sinh trưởng phù hợp ngay từ đầu.

Điều này bao gồm:

- Đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng mặt trời.

- Sử dụng phân bón cân đối.

- Tưới nước hợp lý.

- Hỗ trợ thụ phấn khi cần thiết.

- Theo dõi sâu bệnh thường xuyên.

- Thay thế những cây đã già cỗi.

Khi được chăm sóc đúng cách, phần lớn cây dâu tây sẽ sớm ra hoa và cho quả ổn định. Vì vậy, nếu cây vẫn xanh tốt nhưng chưa kết trái, người trồng nên kiểm tra lại các yếu tố môi trường và quy trình chăm sóc trước khi nghĩ rằng cây đã hỏng hoặc không còn khả năng cho quả.