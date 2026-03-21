40% người mắc lao không có triệu chứng điển hình, dấu hiệu nhận biết sớm

Theo BSCKII Nguyễn Bích Ngọc (khoa Lao Hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương), bệnh lao vẫn đang là một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Điều đáng lo ngại, có tới khoảng 40% bệnh nhân lao không xuất hiện các triệu chứng điển hình, dẫn đến việc chẩn đoán chậm trễ và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao.

Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh lao

BS Ngọc cho biết, thông thường, khi nhắc đến lao, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu hiệu đặc trưng như ho kéo dài trên 2 tuần, ho ra máu, sốt về chiều, đổ mồ hôi đêm và sụt cân nhanh. Tuy nhiên, trên thực tế lâm sàng, không ít bệnh nhân chỉ có biểu hiện rất nhẹ, thậm chí gần như không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Bác sĩ Ngọc đang khám bệnh cho bệnh nhân mắc lao.

"Nhiều trường hợp đến khám chỉ vì mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc sụt cân nhẹ không rõ nguyên nhân. Một số người chỉ ho khan thoáng qua, không liên tục nên chủ quan bỏ qua. Chính sự “im lặng” của bệnh ở giai đoạn sớm khiến người bệnh không đi khám, vô tình làm tăng nguy cơ lây lan cho những người xung quanh", BS Ngọc nhấn mạnh.

Do đó, bác sĩ Ngọc khuyến cáo, người dân cần chú ý đến những dấu hiệu sớm nhưng dễ bị bỏ qua của bệnh lao.

Cụ thể, tình trạng ho dai dẳng dù không nhiều, kéo dài trên 1 - 2 tuần mà không đáp ứng với thuốc thông thường là dấu hiệu cần lưu ý.

Bên cạnh đó, cảm giác mệt mỏi kéo dài, giảm cân nhẹ, ăn uống kém, sốt nhẹ về chiều hoặc ra mồ hôi ban đêm cũng là những biểu hiện cảnh báo. Sốt, ớn lạnh về chiều tối cùng với các triệu chứng ho, khạc đờm ra máu.

Ngoài ra, một số bệnh nhân có thể xuất hiện cảm giác đau tức ngực nhẹ, khó thở thoáng qua hoặc giảm khả năng lao động. Gầy, sụt cân không do tiêu chảy hoặc suy dinh dưỡng, kèm theo các triệu chứng của đường hô hấp nêu trên.

Người có nguy cơ mắc bệnh lao

Lao phổi xảy ra khi hệ thống miễn dịch của người bệnh không đủ mạnh để chống lại vi khuẩn lao. Những người có nguy cơ cao mắc lao phổi nói chung hay lao phổi giai đoạn đầu nói riêng, gồm:

Người dân từ các vùng hoặc khu vực có tỷ lệ mắc bệnh lao cao.

Người tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây nhiễm, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên nếu thường xuyên tiếp xúc gần trong một khoảng thời gian dài.

Người bị suy giảm miễn dịch như mắc bệnh tự miễn, nhiễm HIV, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài (corticosteroid, người ghép tạng,…), hóa trị liệu ung thư hoặc mắc các bệnh suy giảm miễn dịch khác.

Người mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, suy thận mạn… Trẻ em suy dinh dưỡng, đặc biệt là trường hợp suy dinh dưỡng nặng và chưa được tiêm phòng vaccine BCG.

BS Ngọc nhấn mạnh, bệnh nhân mắc bệnh lao thường không được chẩn đoán kịp thời, dẫn đến tình trạng ho dai dẳng, thiếu máu nặng và khả năng hoạt động hàng ngày bị giảm sút. Việc chẩn đoán muộn làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh cho người khác, gây khó khăn hơn cho quá trình điều trị và tăng chi phí y tế đáng kể. Nếu không được điều trị thích hợp, bệnh lao có thể gây nguy hại tới tính mạng.

Do đó, người dân cần sàng lọc bệnh lao để sớm nhận biết sớm giai đoạn đầu của lao phổi giúp kiểm soát bệnh lao và giảm thiểu những hậu quả mà bệnh này có thể gây ra.