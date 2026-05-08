Phát hiện chảy máu dạ dày chỉ từ một dấu hiệu mờ nhạt

Bệnh nhân là anh Nguyễn Hoài B. (41 tuổi, trú tại TP.HCM), nặng 72kg, thể trạng khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Mấy ngày trước anh sinh hoạt bình thường, gặp chút khó khăn về tiêu hóa. Ban đầu anh nghĩ do ăn uống, không định đi khám nhưng người nhà thấy lạ nên giục đi kiểm tra.

Tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (phường Bảy Hiền, TP.HCM), sau khi được tiếp nhận và thăm khám ban đầu, anh được chỉ định thực hiện nội soi tiêu hóa. Kết quả nội soi ghi nhận anh đang có một ổ loét mặt trước hành tá tràng đang chảy máu và còn thêm một ổ loét khác tại hang vị. Đồng thời, xét nghiệm còn cho thấy anh bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori - một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày - tá tràng.

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương (Ảnh: BVCC)

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương. Kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy anh có tình trạng mất máu đáng kể, dù hầu như không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Sau đó, anh được chỉ định nhập viện điều trị và theo dõi sát. Việc xử trí kịp thời đã giúp tình trạng sức khỏe của anh được kiểm soát.

BS.CKII Trần Vũ Minh Phát – khoa Nội tổng hợp, người trực tiếp theo dõi ca bệnh cho biết, đáng lo ngại là có những trường hợp xuất huyết tiêu hóa có diễn tiến âm thầm, từ từ. Người bệnh không để ý triệu chứng rõ ràng cho đến khi lượng máu mất đi đã nhiều. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ biến chứng nặng hơn như tím da, mạch nhanh, tụt huyết áp, thậm chí rối loạn ý thức do sốc mất máu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Những biểu hiện như thay đổi màu phân, đau âm ỉ vùng thượng vị, cảm giác mệt mỏi kéo dài, thiếu máu hay sụt cân không rõ nguyên nhân đều có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám sớm.

Đặc biệt, những người trên 40 tuổi, người có tiền sử bệnh lý dạ dày – tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc giảm đau… nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ. Việc tầm soát không chỉ giúp phát hiện sớm các tổn thương mà còn góp phần phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Dù là người thuộc nhóm nguy cơ hay chưa có triệu chứng rõ ràng, việc chủ động kiểm tra sức khỏe và thực hiện nội soi khi cần thiết vẫn là hướng tiếp cận được các chuyên gia khuyến cáo. Đây được xem là bước can thiệp quan trọng nhằm phát hiện sớm, kịp thời và bảo vệ sức khỏe một cách bền vững.