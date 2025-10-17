Danh hài từng ăn măng, cà chua sống qua ngày, giờ ở trong biệt thự 300 tỷ đồng

(VTC News) -

Nghệ sĩ Việt Hương tên đầy đủ là Nguyễn Việt Hương, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả và bố mẹ chia tay sớm nên từ nhỏ, Việt Hương phải làm rất nhiều công việc để phụ kinh tế. Chị nhận show đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Nữ nghệ sĩ từng rơi nước mắt tâm sự nhiều lúc bị "người ta vùi dập, vừa đau vừa ức, chạy xe ngoài đường mà nước mắt chan hòa với nước mưa". Nhờ bản lĩnh và sự gan lỳ, Việt Hương cố gắng vươn lên để thành công.

Dù có cuộc sống nghèo khó song với niềm đam mê nghệ thuật, Việt Hương vẫn quyết định theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay gọi là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Chị là học trò của nghệ sĩ Công Ninh và Minh Nhí.

Việt Hương từng có quá khứ vất vả trước khi nổi tiếng.

Trong chương trình Tối chủ nhật vui vẻ, nữ danh hài cho biết thời đi học để có thể sống qua ngày, chị cùng các bạn học phải ăn măng khô ngâm cho thật mềm trộn với muối mè và cà chua nấu với nước làm canh, mà chị gọi đó là canh “bao la vùng trời”. Khó khăn như vậy nhưng tất cả mọi người luôn hết lòng với nghệ thuật, luyện tập các vở kịch trong trường cho mãi đến khuya.

Nhắc đến thầy Minh Nhí cùng những người bạn cũ, Việt Hương xúc động rơi nước mắt, vì mọi người đã giúp đỡ và đồng hành giúp cô trưởng thành hơn trong nghề nghiệp.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Việt Hương sớm bộc lộ năng khiếu. Chị đạt Huy chương Bạc hạng mục "Diễn viên xuất sắc" trong Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào năm 1995, Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, giải Mai Vàng cho "Diễn viên chính kịch"...

Năm 2002, Việt Hương lập nhóm hài riêng. Trong 3 năm liên tiếp từ năm 2003 - 2005, nhóm hài của chị luôn được yêu thích tại Gala cười. Đây chính là bước đệm giúp Việt Hương trở thành một trong những danh hài nổi tiếng nhất showbiz Việt.

Ngoài diễn hài, Việt Hương cũng làm giám khảo, đóng nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Chị được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng nghệ thuật mà còn bởi tính cách vui vẻ, dễ gần.

Việt Hương là một trong số nữ danh hài giàu nhất showbiz Việt.

Vì tuổi trẻ mải mê cho công việc nên Việt Hương từng lỡ dở một lần đò. Chị kết hôn lần đầu năm 23 tuổi với đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Khi đó, chi chỉ biết tập trung đến việc kiếm tiền mà không hề quan tâm chú ý đến gia đình nhỏ của chính mình. Năm 2002, cả hai quyết định ly hôn.

Sau đổ vỡ, Việt Hương sang Mỹ định cư từ năm 2003. Năm 2005, nữ nghệ sĩ tình cờ gặp nhạc sĩ Hoài Phương trong một chuyến lưu diễn. Họ tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân vào năm 2006. Cả hai sinh được một cô con gái sinh năm 2009.

Ở tuổi 49, Việt Hương trở thành một trong những nữ danh hài thành công cả trên con đường sự nghiệp lẫn gia đình. Không chỉ nghệ thuật, Việt Hương còn "mát tay" kinh doanh. Chị sở hữu một thương hiệu và showroom mỹ phẩm riêng, 7 cửa tiệm bánh ngọt sang trọng, hoành tráng ở TP.HCM... Nắm giữ khối tài sản lớn, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 được mệnh danh là "phú bà của showbiz Việt".

Biệt thự bề thế, lộng lẫy như lâu đài của gia đình Việt Hương.

Đầu năm 2021, sau nhiều năm định cư tại Mỹ, ông xã Việt Hương quyết định đưa con gái về Việt Nam sống để đoàn tụ với bà xã. Hai vợ chồng nữ nghệ sĩ mua căn biệt thự rộng rãi tại TP Thủ Đức. Đây là món quà Hoài Phương tặng vợ con khi quyết định trở lại Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư ở Mỹ.

Biệt thự của vợ chồng Việt Hương có tổng diện tích sử dụng là 1.500m2, có 3 tầng, một hầm để xe và sân thượng cùng hồ bơi. Theo tiết lộ, biệt thự của họ có giá khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất. Căn biệt thự rộng lớn với không gian xanh, ngập tràn cây cối phủ kín cả khuôn viên.