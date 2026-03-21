18 người ngoài Đảng trúng cử Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả của những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, cho biết cả 5 trường hợp người tự ứng cử đều không đạt được "đủ số phiếu".

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các nhiệm kỳ trước cũng có 1 - 2 người tự ứng cử và đã trúng cử. Sau khi trở thành đại biểu Quốc hội đã hoạt động rất đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu chia sẻ rất mong muốn những người ứng cử trúng tuy nhiên theo kết quả, cả 5 ứng cử viên này đều không đạt.

Về số lượng đại biểu tái cử, ông Nguyễn Hữu Đông thông tin, có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử khóa XVI. Ngoài ra, có 17 đại biểu của các khóa trước (từ khóa XI đến XIV) tiếp tục tham gia khóa XVI.

Như vậy tổng cộng có 247 người từng là đại biểu Quốc hội, còn lại là đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Theo thống kê, đại biểu nữ là 150 người (30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,20%); đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), tăng so với nhiệm kỳ trước.

Về đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (6,6%). Tỷ lệ này, theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, chưa đạt so với kỳ vọng đề ra.

Chia sẻ về kỳ vọng với các đại biểu khóa mới, ông Đông cho hay trong 500 đại biểu trúng cử, 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người đạt 16%; dưới đại học có 2 người, chỉ chiếm 0,4%.

"Với trình độ đào tạo cao như thế, chúng tôi hy vọng các đại biểu trẻ sẽ sớm tiếp cận môi trường nghị trường để cống hiến cho đất nước, đóng góp vào xây dựng pháp luật và thực hiện nghiêm lời hứa của mình trước cử tri", ông Nguyễn Hữu Đông nói và cho biết ở những khóa trước, nhiều đại biểu trẻ qua 2-3 kỳ Quốc hội đã lên đến thứ trưởng, bộ trưởng...

Về cơ cấu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu rõ cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Theo đó, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.