XSMT 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 26/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 26/2. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 26/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 26/2 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung mở thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được quay số tại Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung có sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được mở thưởng ở tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết là đơn vị trực tiếp phát hành vé và có trách nhiệm thanh toán tiền thưởng cho người trúng theo đúng quy định, thể lệ đã công bố. Thời hạn chi trả tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc trả thưởng sẽ được tạm dừng và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, thông tin in trên vé cần trùng khớp với ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải phù hợp với kết quả quay thưởng do Công ty XSKT công bố.

- Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên vẹn, đúng kích thước ban đầu, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

