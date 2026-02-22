XSMT 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 22/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 22/2. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 22/2 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng bởi Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT sẽ do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tổ chức quay số tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kỳ quay XSMT sẽ diễn ra với sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT sẽ do các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Theo quy định, vé trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số hoặc kể từ thời điểm vé hết hạn lưu hành. Khi đã quá thời hạn này, dù trúng thưởng, vé cũng sẽ không còn đủ điều kiện để thực hiện thủ tục nhận giải.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên trạng ban đầu, đúng khổ, đầy đủ dãy số dự thưởng; không bị rách, không chắp nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau mốc thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực chi trả.

- Giải thưởng được thanh toán một lần, người trúng có thể lựa chọn nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu.

- Trường hợp một vé đồng thời trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giải thưởng tương ứng.

