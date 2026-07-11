XSMT 11/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 11 tháng 7

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 11/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 11/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XS miền Trung trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- Kết quả XSMT ngày 10/7/2026

XS miền Trung ngày 10/7/2026 vào thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/7/2026.

- XSMT ngày 9/7/2026

Kết quả xổ số miền Trung ngày 6/7/2026 vào thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 9/7/2026.

- Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/7/2026

Kết quả XS MT ngày 8/7/2026 vào thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ 2: XSMT quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: XS miền Trung được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Trung quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT gồm những đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số MT mở thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT được có Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Kết quả xổ số miền Trung quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Người chơi phải giữ cho vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không mất góc.

- Điền chính xác và đầy đủ thông tin của mình vào mặt sau tờ vé số trúng thưởng.

- Người chơi có thể lĩnh thưởng tại địa chỉ công ty XSKT trên tấm vé số trúng thưởng hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đi lĩnh thưởng người chơi cần phải mang theo một trong những giấy tờ như: Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu.

- Người chơi trúng giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

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