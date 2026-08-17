Xin về lo hậu sự, nam thanh niên 19 tuổi thoát 'cửa tử' nhờ một dấu hiệu nhỏ

(VTC News) -

Khoảng 12 giờ trước khi nhập viện, nam thanh niên 19 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, gặp tai nạn do tự ngã xe máy. Nam thanh niên bất tỉnh và được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM. Người bệnh được xác định chấn thương sọ não rất nặng, tiên lượng dè dặt nên gia đình xin đưa người bệnh về nhà.

Trên đường di chuyển, người thân thấy nam thanh niên còn cử động. Cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy người bệnh vẫn còn khả năng điều trị, gia đình lập tức gọi Cấp cứu Ngoại viện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Người bệnh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử trái giãn 4 mm, mất phản xạ ánh sáng, mắt trái sưng nề, cùng nhiều vết xây xát ở tay chân.

Bệnh viện kích hoạt quy trình Báo động đỏ nội viện. Các ê-kíp vừa hồi sức, vừa nhanh chóng thực hiện chẩn đoán hình ảnh và huy động các chuyên khoa liên quan hội chẩn.

Kết quả MSCT sọ não cho thấy người bệnh có tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái. MSCT ngực ghi nhận tổn thương nhu mô phổi hai bên nghi dập phổi. Người bệnh còn có nhiều chấn thương phối hợp vùng ngực và bụng.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu (Ảnh: BVCC)

Sau hội chẩn, người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu và chuyển thẳng vào phòng mổ. Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận người bệnh bị vỡ xương sọ vùng trán - thái dương trái phức tạp, tụ máu ngoài màng cứng, tụ máu dưới màng cứng, màng cứng rách và nhu mô não dập nát.

Các bác sĩ mở nắp sọ giải áp, lấy các khối máu tụ, xử lý tổn thương màng cứng, vá màng cứng bằng vật liệu nhân tạo, kiểm soát chảy máu, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ. Sau mổ, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau 3 ngày, nam thanh niên dần tỉnh táo, có thể tiếp xúc, nhận biết khi được gọi hỏi. Các chỉ số sinh tồn ổn định, người bệnh được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh tiếp tục điều trị. Khoảng 2 tuần sau, sức khỏe hồi phục tốt, người bệnh được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Văn Vũ, chấn thương sọ não nặng là tình trạng cấp cứu có thể diễn biến nhanh và đe dọa tính mạng. Người bệnh cần được đánh giá đầy đủ ngay khi tiếp nhận để xác định mức độ tổn thương và khả năng can thiệp.

Ở những trường hợp có khối máu tụ trong hộp sọ, tình trạng chèn ép nhu mô não có thể tiếp tục gia tăng, làm tăng áp lực nội sọ và dẫn đến tụt kẹt não nếu không được xử trí kịp thời.

“Với những trường hợp còn chỉ định phẫu thuật, ê-kíp sẽ kích hoạt quy trình cấp cứu, hội chẩn liên chuyên khoa và đưa người bệnh vào phòng mổ trong thời gian sớm nhất nhằm giải phóng chèn ép não, qua đó tăng cơ hội sống và hạn chế nguy cơ di chứng”, bác sĩ Vũ nói.

Bệnh nhân được hồi sinh sau ca mổ (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ, việc phối hợp giữa Cấp cứu Ngoại viện, Khoa Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê Hồi sức, Hồi sức tích cực và Ngoại Thần kinh có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ngắn thời gian xử trí đối với người bệnh nguy kịch.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Vũ khuyến cáo khi người thân gặp tai nạn giao thông hoặc nghi ngờ chấn thương sọ não, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần kinh để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

“Tiên lượng ban đầu là cơ sở để bác sĩ tư vấn cho gia đình ở từng thời điểm. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần được đánh giá dựa trên diễn biến lâm sàng, kết quả chẩn đoán hình ảnh và khả năng can thiệp thực tế. Khi còn dấu hiệu sinh tồn và khả năng điều trị, gia đình không nên vội từ bỏ cơ hội điều trị”, bác sĩ Vũ nói.