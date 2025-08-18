Gia đình nhỏ khốn cùng khi chồng chấn thương sọ não, con thơ bệnh nặng

(VTC News) -

Chồng chấn thương sọ não, con trai 9 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, gánh nặng cùng lúc đè lên đôi vai người vợ trẻ.

Căn nhà nhỏ của anh Đoàn Tăng Chiến (40 tuổi) và chị Mai Thị Anh (35 tuổi) tại thôn Lộng Khê 5, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên lẽ ra phải rộn ràng tiếng cười của ba đứa trẻ, nay chỉ còn bao trùm những tiếng thở dài. Tai ương ập đến cùng lúc đẩy gia đình nhỏ vào cảnh khốn cùng. Người cha bị tai nạn sinh hoạt dẫn đến chấn thương sọ não, còn con thơ mắc bệnh hiểm nghèo. Hai số phận như đang gồng mình chống chọi giữa bi kịch.

Trước đây, cuộc sống của gia đình anh Chiến, chị Anh bình dị như bao mái ấm khác ở vùng quê này. Anh làm thợ xây, chị làm công nhân, thu nhập dù không dư dả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống và nuôi ba con nhỏ. Hai vợ chồng từng mơ về tương lai tươi sáng, nơi các con được học hành đầy đủ, nơi ngôi nhà nhỏ được xây đắp bằng tình yêu và những giọt mồ hôi.

Vào tháng 10/2024, niềm vui chào đón cậu con trai út Đoàn Tăng An vừa mới nhen nhóm thì nỗi lo đã vội ập tới.

Bé Đoàn Tăng An 9 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 5kg.

Lúc ba tháng tuổi, bé được gia đình đưa đi khám vì thấy có biểu hiện bất thường. "Lúc đầu, chúng tôi nghĩ có thể con bị viêm kết mạc hay bệnh gì đó đơn giản thôi", chị Anh kể lại. Nhưng kết quả chẩn đoán như sét đánh ngang tai, bé bị đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu, thiếu máu, suy dinh dưỡng, tinh hoàn ẩn.

“Con tôi 9 tháng tuổi mà chỉ nặng có 5kg. Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều bệnh tật cùng lúc ập đến với con mình. Tim tôi đau như có ai bóp nghẹt", người mẹ bất hạnh nói. Do thể trạng yếu nên hiện bé chưa thể can thiệp y tế để điều trị.

Nhìn cậu con trai nhỏ, ánh mắt trong veo nhưng không thể nhìn rõ thế giới xung quanh, chị Anh chỉ biết ôm con vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu bé Đoàn Tăng An là kết tinh của tình yêu, là niềm hy vọng của cả gia đình, nhưng giờ đây, lại đang phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc của con, một biến cố khác lại ập đến, đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng. Tháng 11/2024, trong lúc bế con thứ 2 bước lên cầu thang, anh Chiến không may trượt chân, cú ngã khiến 2 bố con đập đầu xuống nền nhà dẫn đến bất tỉnh.

Gửi con nhỏ 1 tháng tuổi cho ông bà, chị Anh sang hàng xóm vay gấp 1 triệu đồng đưa chồng đi viện. Vì tình trạng tổn thương quá nặng, anh Chiến được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm. Bác sĩ chẩn đoán anh chấn thương sọ não nghiêm trọng. "Lúc nghe bác sĩ thông báo, tôi chết lặng, đầu óc quay cuồng. Nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, lòng tôi tan nát", chị Anh nói.

Anh Chiến trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, ghép sọ, nhưng sức khỏe vẫn rất yếu.

Anh Chiến trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, ghép sọ, nhưng sức khỏe vẫn yếu. Nửa người bên trái bị liệt, thường xuyên bị co giật, không thể đi lại, sinh hoạt. Những giấc mơ về một tương lai tươi sáng của anh, về những ngày tháng được làm việc, được cõng con trên vai, giờ tan biến.

"Mỗi đêm nhìn chồng đau đớn, giật co người, tôi lại không sao ngủ được. Cả ngày bận rộn với công việc, với con cái, nhưng đêm về, mọi nỗi lo lại ập đến. Tôi chỉ ước có phép màu để chồng được khỏe mạnh trở lại, để con tôi được nhìn thấy ánh sáng", người vợ trẻ nghẹn ngào nói.

Giờ đây, gánh nặng gia đình hoàn toàn đổ dồn lên đôi vai gầy của chị. Người phụ nữ ấy vừa đảm nhiệm trọng trách làm cha, làm mẹ, vừa lao động chính, gánh vác kinh tế gia đình,

Để có tiền chữa bệnh cho chồng và con, chị phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 50 triệu. Mỗi tháng, gia đình phải đưa chồng lên bệnh viện phục hồi chức năng và bệnh viện tâm thần để điều trị, chi phí rất tốn kém.

Gánh nặng cùng lúc đè lên đôi vai người vợ trẻ.

Ông Đỗ Quang Phước, Trưởng thôn Lộng Khê 5 cho biết, trước đây, anh Chiến làm phụ xây, kinh tế không khá giả, nhưng hai vợ chồng tích cóp cũng xây được một ngôi nhà. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện và trả hết nợ.

Anh Chiến bị tai nạn chấn thương sọ não, điều trị dài ngày nhưng chưa ổn định. Con nhỏ mới sinh mắc bệnh, sức khỏe chưa đủ điều kiện để điều trị, kinh tế gia đình lại càng khó khăn. "Chúng tôi mong cộng đồng chung tay giúp đỡ hai bố con chữa trị để khỏe mạnh, xây dựng gia đình", ông Phước nói.

Theo ông Đỗ Thanh Đoàn, Chánh Văn phòng UBND xã A Sào, gia đình anh Chiến đang phải đối mặt với hai biến cố cùng lúc. Anh Chiến bị tai nạn sinh hoạt, con trai út mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh này đã đẩy họ vào thế cùng quẫn, không có khả năng tự lo liệu.

Chính quyền xã đã và đang có những chính sách hỗ trợ kịp thời, nhưng đây chỉ là những giải pháp ban đầu. “Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng, các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình anh Chiến vượt qua giai đoạn khó khăn này, để anh có thể tiếp tục chữa bệnh và con trai anh có đủ điều kiện để được thăm khám, điều trị", ông Đoàn nói.