Bán nguyên liệu làm thuốc sai quy định, 2 doanh nghiệp bị phạt 110 triệu đồng

(VTC News) -

Cụ thể, Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng bị phạt 55 triệu đồng do bán nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Theo quyết định xử phạt, công ty xuất bán 5 kg Novalube Sodium Stearyl Fumarate và 10 kg Aerosil 200 Pharma cho Công ty cổ phần Dược phẩm Nutifine theo hóa đơn ngày 12/6/2023. Công ty cũng bán 150 kg Eudragit L 30 D-55 cho Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế theo hóa đơn ngày 27/8/2024.

Tại thời điểm thực hiện các giao dịch trên, Công ty cổ phần Dược phẩm Nutifine và Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phù hợp.

Cục Quản lý Dược xác định Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, cụ thể bán 3 loại tá dược cho 2 doanh nghiệp. Đây được xác định là tình tiết tăng nặng khi xem xét mức xử phạt. Theo quy định, hành vi trên có mức phạt đối với cá nhân từ 20-30 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt được áp dụng gấp đôi, từ 40-60 triệu đồng. Do có tình tiết tăng nặng, Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng bị phạt 55 triệu đồng.

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang cũng bị Cục Quản lý Dược xử phạt 55 triệu đồng với cùng hành vi. Theo quyết định, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang đã xuất bán nguyên liệu XYLISORB 300 cho Công ty TNHH ADC và Công ty TNHH Dược phẩm Cát Linh. Hai doanh nghiệp này chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phù hợp.

Cục Quản lý Dược xác định Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần khi bán nguyên liệu cho 2 doanh nghiệp. Do đó, đơn vị này cũng bị áp dụng mức phạt 55 triệu đồng.

Cả hai doanh nghiệp không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và không phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Các quyết định xử phạt yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.