Cứu sống nam thanh niên đang được đưa 'về nhà lo hậu sự'

(VTC News) -

Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thắng ngoạn mục trong một “cuộc chiến sinh tử”, mang lại sự sống cho bệnh nhân từng bị trả về lo hậu sự.

Bệnh nhân N.D.H, 21 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và được chuyển tới một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị không tiến triển, các bác sĩ đánh giá tình trạng quá nặng và khuyên gia đình đưa về để chuẩn bị hậu sự.

Sau 40 ngày điều trị, phối hợp đa chuyên khoa, người bệnh hồi phục hoàn toàn, được xuất viện.

Trên đường về, người thân bất ngờ nhận thấy H. vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, lập tức chuyển anh tới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với hy vọng mong manh.

Tại đây, bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc. Các y bác sĩ không bỏ cuộc, nỗ lực từng giờ để cứu chữa bệnh nhân.

Sau 40 ngày điều trị, trong đó có 18 ngày hồi sức tích cực, 96 giờ lọc máu liên tục, 8 cuộc lọc máu ngắt quãng cùng hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu được áp dụng, điều kỳ diệu xảy ra.

Ngày 7/8, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định. Đến lần tái khám vào 26/8, anh H. chính thức được rút ống nội khí quản và hồi phục hoàn toàn.