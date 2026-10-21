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Xuất bản ngày 21/10/2026 07:50 PM
Xuất bản ngày 21/10/2026 07:50 PM

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

Xe MPV tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng gay cấn.

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026? - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/o-to-xe-may/xe-mpv-nao-duoc-gia-dinh-viet-mua-nhieu-nhat-quy-iii2026-post1343153.vov

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