Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Link: https://vov.vn/o-to-xe-may/xe-mpv-nao-duoc-gia-dinh-viet-mua-nhieu-nhat-quy-iii2026-post1343153.vov
Các nhà sản xuất siêu xe thể thao đắt tiền cũng từng có những giai đoạn phải "vay mượn" phụ tùng từ các mẫu xe bình dân để tiết kiệm chi phí sản xuất.
Không chỉ có những mẫu xe giá rẻ cỡ nhỏ, các ô tô dành chị em phụ nữ Việt Nam ngày càng đa dạng với nhiều kiểu dáng và hệ thống truyền động mới mẻ.
Bảng giá xe Ford Everest mới nhất tháng 10/2026 cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.
Từ ô tô có thể cất cánh thẳng đứng đến taxi bay chạy điện, nhiều công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho giao thông đường bộ và hàng không.
Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng.
Bên cạnh ưu đãi thuê đất và cam kết đầu ra, VinFast hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng sản xuất linh kiện ô tô ra quốc tế.
Bình luận