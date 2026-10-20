Điểm mặt những mẫu xe ô tô lý tưởng dành cho phụ nữ Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở một phương tiện di chuyển che mưa nắng, chiếc ô tô dành cho chị em phụ nữ Việt Nam ngày nay còn phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về thẩm mỹ, sự linh hoạt trong không gian đô thị chật hẹp và được tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ lái an toàn. Sang năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt mẫu xe đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu này, từ xe điện cỡ nhỏ cho đến các dòng SUV đa dụng.

Bestune Xiaoma 222 (232-258 triệu đồng)

Nâng cấp cho năm 2026, Bestune Xiaoma 222 tiếp tục duy trì sức hút đặc biệt đối với phái đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng bảng màu đầy thời trang, cùng với đó là việc nâng cấp tầm hoạt động lên 222 km, bổ sung tính năng sạc nhanh cùng mức giá dễ tiếp cận đã giúp mẫu xe này được coi như một món phụ kiện thời trang đi kèm với cuộc sống của chị em trong đô thị.

Wuling Mini EV Macaron (279-339 triệu đồng)

Vừa được ra mắt thị trường Việt Nam, Wuling Mini EV Macaron sở hữu diện mạo đầy vẻ nữ tính và bắt mắt so với người tiền nhiệm, bên cạnh thiết kế 5 cửa tiện dụng cho việc ra vào. Xe cung cấp hai tùy chọn phạm vi hoạt động là 205 km và 300 km, mang đến một lựa chọn kinh tế cho nhu cầu đưa đón con hay đi siêu thị hằng ngày của chị em phụ nữ.

VinFast VF 3 (285-296 triệu đồng)

Ngay khi chính thức bàn giao từ giữa năm 2024, mẫu xe điện cỡ mini này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam nhờ kiểu dáng thời trang và cá tính, đi kèm sự hỗ trợ mạnh mẽ của nền tảng trạm sạc V-Green. VinFast VF 3 còn rất được lòng phái đẹp vì mức giá rẻ và khả năng tùy biến, cá nhân hóa phụ kiện hay màu sắc ngoại thất đa dạng.

Mazda2 (408-544 triệu đồng)

Mazda2 có thiết kế nhỏ gọn, thời trang với ngôn ngữ Kodo thanh lịch, uyển chuyển rất phù hợp với phụ nữ. Không gian nội thất của xe mang hơi hướng cao cấp với chất liệu da và các chi tiết tinh tế, kết hợp cùng cảm giác vô lăng nhẹ nhàng, giúp mang lại sự thư thái, không tốn sức cho chị em mỗi khi cầm lái.

Geely EX2 (459-499 triệu đồng)

Là mẫu xe thuần điện mới ra mắt trong năm 2026, Geely EX2 đã xuất sắc giành giải thưởng “Mẫu xe dành cho phái nữ của năm” tại Car Choice Awards 2026. Đặc trưng của xe là kiểu dáng bo tròn, cụm đèn tạo hình mềm mại cùng phạm vi hoạt động công bố đạt 395 km mỗi lần sạc đầy, giúp xua tan nỗi lo hết pin giữa chừng của nhiều tay lái nữ.

Toyota Raize (522 triệu đồng)

Toyota Raize cho phái đẹp một lựa chọn SUV thuần xăng truyền thống với kiểu dáng gầm cao nhỏ gọn nhưng vẫn rất linh hoạt, khoảng sáng gầm tốt giúp người lái tự tin di chuyển trong những đoạn đường ngập nước hay gồ ghề. Xe có nhiều màu sắc bắt mắt, thiết kế trẻ trung nên được rất nhiều chị em lựa chọn làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Suzuki Swift (569 triệu đồng)

Thường được ví von như “Mini Cooper của châu Á”, Suzuki Swift mang kiểu dáng hatchback cổ điển pha lẫn nét trẻ trung và năng động, phù hợp với nhu cầu của nữ giới hiện đại. Xe còn thu hút nhờ khung gầm nhẹ và chắc chắn giúp xe vận hành lanh lẹ trong phố, cùng với thiết kế vượt thời gian, không bị lỗi mốt và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu.

KIA Sonet (450-584 triệu đồng)

Trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ, KIA Sonet có lợi thế ở kích thước lớn với không gian nội thất rộng rãi, giúp người ngồi trong xe có trải nghiệm thoải mái khi sử dụng. Thiết kế mang dáng dấp thể thao, khỏe khoắn nhưng kích thước tổng thể lại cực kỳ vừa vặn để các chị em có thể tự tin điều khiển.

Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng)

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Cùng với tùy chọn động cơ Hybrid (HEV) tiết kiệm nhiên liệu và khoảng sáng gầm ấn tượng 210mm cùng hệ thống an toàn TSS, mẫu xe này ghi điểm mạnh với những nữ chủ nhân đề cao tính an toàn và kinh tế.

Lynk & Co 02 (818-898 triệu đồng)

Nếu có nhu cầu cao hơn về sự sang trọng và cá tính, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể lựa chọn Lynk & Co 02 - SUV coupe thuần điện vừa sở hữu thiết kế mềm mại nhưng cũng kết hợp với những đường nét vuốt trần sắc sảo thu hút phái đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sở hữu sức mạnh 268 mã lực cùng tầm hoạt động 435 km/lần sạc, mẫu xe này dư sức đáp ứng từ việc đi phố hằng ngày đến những chuyến dã ngoại cuối tuần của gia đình.