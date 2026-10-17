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Xuất bản ngày 17/10/2026 02:24 PM
Xuất bản ngày 17/10/2026 02:24 PM

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng.

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất? - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/o-to-xe-may/dong-xe-hybrid-nao-duoc-nguoi-viet-tin-dung-nhat-post1341507.vov

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