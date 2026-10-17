Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Bên cạnh ưu đãi thuê đất và cam kết đầu ra, VinFast hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng sản xuất linh kiện ô tô ra quốc tế.
Tỷ phú Elon Musk khiến cả thế giới sửng sốt khi trình làng mẫu Tesla Roadster thế hệ mới với khả năng cất cánh, nhào lộn, tăng tốc lên 96km/h trong chưa đầy 1 giây.
Triển lãm ô tô Paris 2026 trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp xe hơi với hàng loạt mẫu xe mới, từ các biểu tượng hồi sinh đến SUV công nghệ cao.
Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc.
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Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thêm nhiều mẫu ô tô mới trong một vài tuần tới, trong đó nhiều xe hạng sang tiền tỷ đáng chú ý lần đầu xuất hiện.
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