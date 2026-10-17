Doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng ô tô cùng VinFast

(VTC News) -

Tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026, diễn ra ngày 16/1 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 1.000 doanh nghiệp cơ khí, chế tạo, Vingroup và VinFast đã công bố các chính sách mới nhằm mở rộng mạng lưới nhà cung cấp trong nước.

Theo công bố tại hội nghị, Vingroup sẽ ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo cho các đối tác đặt nhà máy tại khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu, công bố chính sách dành cho các nhà cung cấp. (Ảnh: BTC)

Tập đoàn cũng đưa ra kế hoạch sản xuất, dự báo sản lượng luân phiên 12-24 tháng và các thỏa thuận khung dài hạn để nhà cung cấp chủ động hơn khi đầu tư máy móc, nhân lực. Doanh nghiệp tham gia chuỗi còn được hỗ trợ về quản lý chất lượng và kết nối chuyển giao công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho rằng, Việt Nam cần những doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn đóng vai trò đầu tàu, tạo thị trường và kéo theo mạng lưới công nghiệp phụ trợ trong nước. Theo ông, kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy sự gắn kết giữa doanh nghiệp dẫn dắt và hệ thống nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng năng lực sản xuất và tỷ lệ nội địa hóa.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn. (Ảnh: BTC)

Từ bán máy móc đến sản xuất hàng nghìn mã linh kiện

Ông Lương Đức Thụ, Chủ tịch HĐQT Automech cho biết, trước khi hợp tác với VinFast, doanh nghiệp chủ yếu bán máy móc gia công cơ khí, cùng một số linh kiện ô tô nhỏ lẻ. Quy mô khi đó khoảng 200 nhân sự. Sau khi tham gia chuỗi cung ứng VinFast, Automech đầu tư thêm nhà máy và chuyển mạnh sang sản xuất linh kiện, cụm linh kiện ô tô.

“Đội ngũ kỹ thuật của họ xuống tận nhà máy chúng tôi để đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiến độ hoàn toàn miễn phí”, ông Thụ chia sẻ.

Một số linh kiện thân vỏ trên xe VinFast được sản xuất bởi doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: BTC)

Automech hiện cung cấp hàng nghìn mã linh kiện, chủ yếu là các chi tiết thân vỏ. Công ty cũng sản xuất khung cho hai mẫu xe buýt điện và một số cụm linh kiện cho ba mẫu ô tô VinFast. Doanh nghiệp đã đạt chứng chỉ IATF 16949 dành cho ngành công nghiệp ô tô.

Số nhân sự của doanh nghiệp hiện vượt 1.000 người, gấp khoảng 5 lần so với thời điểm trước khi hợp tác với VinFast. Doanh thu tăng từ 800 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng trong năm nay.

Nhà cung cấp được tham gia từ khâu thiết kế ban đầu

Kimsen bắt đầu hợp tác với VinFast từ năm 2021, hiện cung ứng nhiều chi tiết nhôm cho VF 2, VF 5, VF 6, VF 9 và Limo Green, cùng nẹp sàn xe buýt điện và vỏ nhôm pin xe máy điện. Quy mô cung ứng năm 2026 khoảng 600 tỷ đồng.

Ông Dương Minh Hải, Giám đốc cấp cao Kimsen cho biết, trước đây doanh nghiệp chủ yếu nhận bản vẽ rồi tổ chức sản xuất. Khi làm việc với VinFast, đội ngũ Kimsen bắt đầu tham gia sớm hơn, từ đánh giá thiết kế, khả năng sản xuất đến tối ưu quy trình. Năm 2027, Kimsen dự kiến đưa vào hoạt động nhà máy số 2, chuyên môn hóa các nhóm linh kiện ô tô.

Weldcom hiện là tổng thầu tích hợp dây chuyền sản xuất thân vỏ cho VinFast, với các dự án tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp từng dựng lại xưởng sản xuất thân vỏ với mức độ tự động hóa cao, gồm hơn 200 robot. Bà Hồ Thị Nga, Phó Tổng giám đốc Weldcom, cho biết từ năm 2018 đến hết năm 2025, tổng giá trị hợp đồng giữa Weldcom và VinFast đã vượt 200 triệu USD.

“Khi đã cùng VinFast vượt qua những áp lực khắt khe, việc chinh phục các thị trường ngoài Việt Nam không còn quá khó”, bà Hồ Thị Nga cho biết.

Sau các dự án trong nước, Weldcom tiếp tục đảm nhận dây chuyền tại nhà máy VinFast ở Ấn Độ và tham gia các dự án tại Indonesia. Doanh nghiệp này cũng bắt đầu tiếp cận các tập đoàn ô tô tại Ấn Độ như Mahindra và Tata.

Trong khi đó, Automech đã sang thị trường này khảo sát mặt bằng để tính phương án xây dựng nhà máy linh kiện phục vụ các cơ sở sản xuất của VinFast.