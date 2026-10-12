VinFast VF MPV 7 gây chú ý với truyền thông khi được vinh danh tại GIIAS Bandung

(VTC News) -

Indonesia: Được vinh danh tại GIIAS, hoàn thành road trip 11 ngày

Mới đây, VinFast VF MPV 7 đã đón nhận danh hiệu Xe MPV chở khách được yêu thích nhất tại triển lãm GIIAS Bandung 2026, diễn ra trong tháng 9 tại Indonesia.

Giải thưởng này phần nào phản ánh sức hút của mẫu xe Việt tại xứ vạn đảo. Trước đó, cộng đồng yêu xe điện EVriday Club tại nước này cũng tỏ ra ấn tượng với VF MPV 7 sau khi thực hiện chuyến road trip trong 11 ngày từ Jakarta tới Bali.

“Đây không phải hành trình trong điều kiện lý tưởng. Chiếc xe VF MPV 7 phải chở tối đa hành khách, khoang hành lý chất kín vali và liên tục đi qua nhiều dạng địa hình khác nhau: từ bờ biển phía Nam đảo Java, những cung đường núi dốc và quanh co, đường địa phương cho tới cao tốc Trans Java (tuyến cao tốc kết nối nhiều tỉnh trên đảo Java)”, Harian Disway, trang tin Indonesia chuyên về ô tô, viết.

Trên đoạn đường khoảng 19km từ Lembang với mức chênh lệch độ cao gần 1.000m, VF MPV 7 vẫn cho thấy khả năng vận hành ổn định. Sức mạnh ấy tới từ động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280Nm, kết hợp hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tại Kawah Putih, ở độ cao khoảng 2.430m so với mực nước biển, đoàn tiếp tục đi qua những đoạn dốc kéo dài 5-6km với nhiều khúc cua gắt. Chính ở đây, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và cân bằng điện tử ESC hỗ trợ duy trì độ bám đường khi xe liên tục thay đổi độ cao.

Sau những cung đường núi, VF MPV 7 tiếp tục chặng đường khoảng 400km trên cao tốc Trans Java tới Surabaya. Trải nghiệm trên chặng này ghi nhận sự êm ái, ổn định khi chạy đường dài và mức tiêu thụ khá sát với số liệu công bố.

“Hành trình Jakarta - Bali cho thấy khá rõ khả năng của VF MPV 7 trong vai trò một chiếc MPV gia đình dành cho những chuyến đi dài. Xe mang đến không gian thoải mái cho hành khách, khả năng vận hành ổn định trên nhiều dạng địa hình và hiệu quả sử dụng năng lượng phù hợp với nhu cầu di chuyển thực tế”, Harian Disway kết luận.

Cũng theo trang tin này, chuyến đi còn góp phần xóa bỏ những lo ngại về khả năng di chuyển đường dài của xe điện nói chung, cho thấy xe điện thực sự có thể đi vào đời sống của người dân Indonesia.

“VF MPV 7 vận hành ổn định, hiệu quả và người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống sạc thuận tiện trên suốt hành trình”, tờ này viết.

Ấn Độ: Không gian ba hàng ghế được đánh giá cao

Tại Ấn Độ, VF MPV 7 lại được chú ý nhờ không gian và tiện nghi dành cho gia đình.

“Người lớn có thể ngồi trên xe trong những hành trình dài mà không cảm thấy quá khó chịu. Ngay cả khi hàng ghế thứ hai được đẩy lùi hết cỡ, hành khách ở hàng ghế thứ ba vẫn còn khoảng trống cho đầu gối.

Điều này khiến VF MPV 7 trở thành một lựa chọn phù hợp với những gia đình đông người và thường xuyên sử dụng cả ba hàng ghế”, cây bút Bikramjit Hati viết sau khi trực tiếp cầm lái VF MPV 7 trên chuyên trang ô tô CarDekho của Ấn Độ.

VF MPV 7 bố trí cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, để hành khách ở phía sau không phải phụ thuộc hoàn toàn vào luồng khí từ phía trước. Bộ lọc PM2.5 cũng góp phần tạo không gian cabin luôn thoáng và sạch cho những chuyến đi dài. Ngoài ra, khoang hành lý có dung tích lên tới 1.240 lít khi gập các hàng ghế phía sau.

“VF MPV 7 có những điểm phù hợp với từng thành viên trong gia đình. Người lái có được phản hồi mượt mà từ mô-tơ điện cùng những công nghệ kết nối hữu ích, hành khách có không gian rộng rãi và hệ thống điều hòa riêng cho cả ba hàng ghế, trong khi cả gia đình có khoang xe linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu chở người lẫn hành lý”, nền tảng xe hơi V3Cars của Ấn Độ viết.

Philippines: Tiết kiệm chi phí tương đương một năm thu nhập

Nếu Indonesia, Ấn Độ đặt VF MPV 7 vào phép thử về không gian và khả năng vận hành đường dài, báo chí Philippines lại nhìn chiếc xe từ góc độ tiết kiệm chi phí sở hữu cho gia đình.

Autocar Philippines, tạp chí chuyên về ô tô tại Philippines chỉ ra rằng, nếu một gia đình di chuyển 1.000km mỗi tháng trong 3 năm, tổng chi phí sở hữu VF MPV 7 ước tính ở mức 1.502.167 peso (hơn 620 triệu đồng), tiết kiệm hơn 22% so với các mẫu xe động cơ đốt trong phổ biến tại Philippines.

Mức tiết kiệm 22%, tương đương hơn 410.000 peso, gần tương đương một năm thu nhập bình quân của một hộ gia đình tại Philippines. Với mức tiết kiệm ấy, cây bút Paul Espino nhận định VF MPV 7 đang dẫn đầu cuộc đua xe 7 chỗ trong nước trên trang tin về ô tô Test Drive.

So sánh này cũng cho thấy quá trình chuyển đổi xe điện mang tới lợi ích lớn về chi phí, nhất là khi giá nhiên liệu tăng cao tại Philippines - đất nước còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.