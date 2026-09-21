Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

Dù có giá bán khá dễ tiếp cận, nhiều mẫu xe MPV cỡ nhỏ vẫn được các hãng và đại lý tăng chính sách giảm giá mạnh trong tháng 9/2026. Các ưu đãi chủ yếu là miễn lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt, tặng quà... để kích cầu doanh số sau tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Tháng 7 âm lịch dần khép lại, tâm lý e ngại mua sắm trong tháng Ngâu của một bộ phận khách hàng cũng theo đó được giải tỏa. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để nhu cầu mua xe phục hồi sau giai đoạn trầm lắng.

Phân khúc xe MPV giá rẻ tiếp tục được trải đường đua khuyến mại với nhiều mẫu xe được áp dụng mức giảm đáng kể, hướng tới nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình, kinh doanh dịch vụ với mức chi phí tối ưu mà vẫn đầy đủ tiện nghi.

Hyundai Stargazer ưu đãi giảm giá trực tiếp lên đến 117 triệu

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) đã khá mạnh tay trong đường đua ưu đãi của tháng 9/2026. Mẫu MPV giá rẻ Stargazer được áp dụng mức giảm lên tới 117 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn khoảng 452-498 triệu đồng.

Theo các đại lý, xe được giảm giá mạnh như vậy là Stargazer phiên bản cũ (VIN 2025). Trong khi đó, Hyundai Stargazer facelift 2026 chỉ được giảm vài chục triệu tuỳ đại lý và từng phiên bản.

Mẫu xe MPV - Hyundai Stargazer phiên bản cũ (VIN 2025) được giảm nhiều hơn bản facelift.

Chương trình này được áp dụng rộng rãi tại các Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc. Gói ưu đãi bao gồm giảm giá trực tiếp tiền mặt, tặng kèm Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km. Một số đại lý còn áp dụng thêm chính sách tặng kèm bảo hiểm, phụ kiện hoặc hỗ trợ tài chính, nhờ vậy mà các MPV Hàn Quốc tiếp tục tạo áp lực lên các đối thủ Nhật Bản trong cùng phân khúc.

Đây là mẫu xe 7 chỗ (hoặc tùy chọn 6 chỗ bản cao cấp) với kích thước tổng thể (D x R x C): 4.460 x 1.780 x 1.695 (mm); Chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm; Khoảng sáng gầm xe là 185 mm (Bản Stargazer X nâng lên 200 mm); Động cơ được trang bị công nghệ Smartstream G 1.5L cho công suất cực đại 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút.

Hyundai Stargazer facelift 2026 chỉ được giảm vài chục triệu tuỳ đại lý và từng phiên bản.

Mẫu xe này khá phù hợp cho những khách hàng muốn tối ưu chi phí phục vụ gia đình đông người hoặc mua xe chạy dịch vụ, taxi công nghệ nhờ khoang nội thất rộng rãi và khả năng thu hồi vốn nhanh.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander tiếp tục được Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) hỗ trợ mạnh trong tháng 9/2026. Theo chương trình chính thức của, hãng tất cả 4 phiên bản của Xpander được hỗ trợ số tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ, kèm theo phiếu nhiên liệu từ 10-35 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Mức giảm giá ưu đãi tương ứng từ từ 57 - 95 triệu đồng (giá gốc 568 - 699 triệu đồng). Như vậy, tổng giá trị ưu đãi cao nhất của Xpander đạt xấp xỉ 100 triệu đồng, tùy phiên bản.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe 7 chỗ với kích thước tương ứng chiều (D x R x C) là 4.595 x 1.750 x 1.730 mm; chiều dài cơ sở 2.775 mm; khoảng sáng gầm 225 mm; động cơ 1.5L MIVEC; công suất 104 - 105 mã lực; mô-men xoắn 141 Nm; hộp số 5MT hoặc 4AT.

Cả 4 phiên bản của Xpander được hỗ trợ số tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ, kèm theo phiếu nhiên liệu từ 10-35 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Đây được đánh giá là mẫu MPV bán chạy trên thị trường Việt Nam nhờ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, khoảng sáng gầm cao như SUV và không gian nội thất cực kỳ tối ưu.

Trang bị an toàn nổi bật (Bản Premium) gồm có: Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động (Auto Hold); Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) - Giúp xe ôm cua vững vàng, an toàn hơn; Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) & Kiểm soát lực kéo (TCL); Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)Camera lùi và cảm biến lùi.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được xem là “cặp bài trùng” của hãng xe Nhật Toyota, hai mẫu xe này cùng chia sẻ thông số khung gầm, động cơ và hộp số nhưng được định vị cho hai đối tượng khách hàng khác nhau.

Veloz Cross tiếp tục được Toyota hỗ trợ ưu đãi trong tháng 9/2026 với 100% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng một năm bảo hiểm vật chất và một số ưu đãi khác. Tổng giá trị quy đổi ra tiền mặt khoảng 73-75 triệu đồng, tùy phiên bản.

Toyota Veloz Cross đang được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2026.

Veloz Cross hiện có giá niêm yết khoảng 638 triệu đồng cho bản CVT và 660 triệu đồng cho bản CVT Top. Nếu tính riêng khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng các quyền lợi đi kèm, thì chi phí mua xe thực tế chỉ còn từ 565-585 triệu đồng.

Bên cạnh đó Toyota Avanza Premio (có giá niêm yết 558-598 triệu đồng) cũng được hưởng chương trình ưu đãi hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9, kèm một năm bảo hiểm vật chất và các chính sách tài chính tùy chương trình. Tổng giá trị quy đổi ra tiền mặt khoảng 65-70 triệu đồng, tùy phiên bản.

Hai mẫu xe này có một ưu điểm là khả năng bền bỉ & tiết kiệm: Động cơ 1.5L kết hợp hộp số vô cấp CVT hoạt động rất mượt mà. Xe vận hành ổn định, chi phí bảo dưỡng định kỳ rất rẻ và mức tiêu hao nhiên liệu đường trường thực tế ấn tượng (chỉ khoảng ~5 lít/100km).

Honda BR-V tăng ưu đãi lên 100% lệ phí trước bạ

Honda BR-V cũng là cái tên nằm trong danh sách ưu đãi sâu trong tháng 9/2026. Đây là mẫu MPV 7 chỗ hướng đến nhóm khách hàng gia đình với hai ưu điểm vượt trội: động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc và gói an toàn chủ động Honda SENSING tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Honda BR-V có hai phiên bản gồm G giá 661 triệu đồng và L giá 705 triệu đồng. Sau khi được áo dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ hãng và đại lý, giá thực tế của mẫu xe này đã giảm sâu từ 66 - 71 triệu đồng (xuống còn từ 595 đối với bản G - 634 triệu đồng đối với bản L). Đây là mức ưu đãi đáng kể đối với một mẫu MPV nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Honda BR-V có hai phiên bản gồm G giá 661 triệu đồng và L giá 705 triệu đồng.

Điểm “ăn tiền” nhất của BR-V là ngay cả bản tiêu chuẩn cũng sở hữu các tính năng an toàn cao cấp với trang bị phanh giảm thiểu va chạm (CMBS). Ngoài ra, hãng xe Nhật còn trang bị thêm đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) - Tự động bám đuôi và giữ khoảng cách với xe phía trước; Thiết bị giảm thiểu lệch làn đường & hỗ trợ giữ làn đường (RDM & LKAS); Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Một số tính năng phụ bổ sung (bản L) gồm có: Camera theo dõi làn đường LaneWatch, 6 túi khí (bản G có 4 túi khí).

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng xe này tại Việt Nam, chuyển từ động cơ thuần xăng sang hệ truyền động lai nhẹ (Mild-Hybrid) nhằm tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe có thiết kế lai SUV khỏe khoắn cùng không gian 7 chỗ thực dụng.

Suzuki XL7 Hybrid cũng đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi mạnh tay dưới hình thức hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026, cùng với đó là các gói quà tặng khác như bảo hiểm, bảo dưỡng... Mẫu xe này hiện được phân phối tại Việt Nam chỉ với một phiên bản, giá từ 599,9 triệu đồng. Với ưu đãi trên, mức giảm giá của XL7 tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng, ngoài ra các đại lý còn áp dụng thêm các chính sách khuyến mãi khác nhau.

Suzuki XL7 Hybrid đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi mạnh tay dưới hình thức hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026.

Trang bị tiện nghi & An toàn của mẫu xe này cũng được nhà sản xuất khá chú trọng với trang bị màn hình giải trí cảm ứng lớn 10 inch (hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây), điều hòa tự động, sạc không dây chuẩn Qi, tính năng cốp điện rảnh tay (đá cốp) tiện lợi, ghế ngồi bọc da pha nỉ.

Ngoài ra còn có cân bằng điện tử (ESP), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), điều khiển hành trình (Cruise Control), camera 360 độ, cảm biến và camera lùi, cùng 2 túi khí. Thêm vào đó cụm đèn pha Full LED có tính năng tự động bật/tắt và đèn hướng dẫn (Guide me home) cũng giúp mẫu xe này thêm phần ưu điểm

Cuộc đua ưu đãi giữa các nhà sản xuất cùng động thái “xả hàng” của đại lý phân phối đang kéo giá bán nhiều mẫu xe MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam giảm mạnh về mức thấp nhất trong những năm trở lại đây.

Động thái giảm giá sâu từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng của hàng loạt mẫu xe MPV trong tháng 9 phản ánh phần nào những tính toán chiến lược của các hãng xe nhằm đối phó với áp lực thị trường.

Đối với người tiêu dùng thì đây có thể là thời điểm vàng để mua xe. Khách hàng được hưởng lợi lớn nhất khi sở hữu xe MPV 7 chỗ rộng rãi với mức giá “rẻ”. Rào cản chí phí được hạ xuống mức thấp kỷ lục khi một chiếc MPV giờ đây có giá lăn bánh chỉ tương đương một chiếc sedan cỡ B hoặc xe hạng A.