'Vì tương lai xanh' lần 2: Cơ hội sở hữu VF MPV 7 với quyền lợi tới 9%

(VTC News) -

Sức mạnh 150kW đi cùng trải nghiệm “êm cho cả nhà”

Với gia đình có cả ông bà và trẻ nhỏ, trải nghiệm hàng ghế sau đặc biệt quan trọng. Những cú xóc dồn hay chuyển động lắc ngang có thể khiến hành khách nhanh mệt, đặc biệt trên hành trình dài.

VF MPV 7 xử lý bài toán này bằng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết. Cấu hình phía sau kiểm soát chuyển động bánh xe linh hoạt hơn khi qua gờ, ổ gà hoặc mặt đường kém bằng phẳng, qua đó hạn chế rung động truyền vào cabin.

Với gia đình thường xuyên về quê, đưa ông bà đi khám hoặc chở trẻ nhỏ đi chơi cuối tuần, độ ổn định này giúp hành trình dài trở nên dễ chịu hơn. Người lớn tuổi có thể nghỉ ngơi, trong khi trẻ nhỏ ít bị ảnh hưởng bởi những chuyển động đột ngột của thân xe.

Mô-tơ điện trên VF MPV 7 đạt công suất tối đa 150kW và mô-men xoắn cực đại 280Nm. Sức kéo được truyền trực tiếp tới bánh xe giúp chiếc MPV vẫn phản hồi chủ động khi chở đủ thành viên cùng hành lý, từ lúc khởi hành đến những pha nhập làn hoặc vượt xe.

Việc không có quá trình chuyển cấp số cũng giúp xe duy trì nhịp tăng tốc đều và ít tạo cảm giác ngắt quãng. Hành khách nhờ đó có thể trò chuyện, nghỉ ngơi hoặc ngủ trên đường mà ít bị ảnh hưởng bởi tiếng máy và những cú giật từ hệ truyền động.

Từ chống lật đến lọc bụi mịn: Nhiều lớp chăm sóc cả gia đình

Sự an tâm trên VF MPV 7 được tạo nên bởi nhiều hệ thống cùng hoạt động. Chống bó cứng phanh ABS giúp bánh xe hạn chế tình trạng khóa cứng khi phanh gấp, còn phân phối lực phanh điện tử EBD điều chỉnh lực phanh phù hợp giữa các bánh.

Cân bằng điện tử ESC hỗ trợ kiểm soát quỹ đạo khi xe có dấu hiệu mất ổn định. Kiểm soát lực kéo TCS hạn chế hiện tượng bánh xe quay trượt trên mặt đường có độ bám thấp, trong khi hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA giúp xe không bị trôi trong thời gian người lái chuyển chân từ phanh sang ga.

Hệ thống chống lật ROM đặc biệt có ý nghĩa trên một mẫu MPV. Công nghệ này theo dõi trạng thái chuyển động và can thiệp khi phát hiện nguy cơ mất ổn định, tạo thêm một “lớp bảo vệ” trong những tình huống đánh lái gấp hoặc thay đổi hướng đột ngột.

Chất lượng hành trình còn được quyết định bởi môi trường bên trong cabin. VF MPV 7 được trang bị hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, hỗ trợ hạn chế các hạt bụi nhỏ trong không khí trước khi luồng gió đi vào khoang xe.

Trang bị này phát huy giá trị khi phương tiện di chuyển trong đô thị đông đúc, qua công trường hoặc những ngày chất lượng không khí kém. Người cao tuổi và trẻ nhỏ, những nhóm nhạy cảm hơn với bụi, nhờ đó có thêm điều kiện để ngồi xe dễ chịu.

Bên cạnh giá trị sử dụng, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới ưu đãi tới 9% giá niêm yết khi mua VF MPV 7. Quyền lợi sạc tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029 tiếp tục hỗ trợ chi phí năng lượng sau khi xe lăn bánh.

Sự kết hợp giữa ưu đãi lúc mua và quyền lợi trong quá trình sử dụng giúp bài toán sở hữu một chiếc MPV điện dễ cân đối hơn. Gia đình không chỉ có thêm phương tiện rộng rãi mà còn bớt áp lực từ khoản chi năng lượng thường xuyên.