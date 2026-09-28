VF MPV 7 hướng tới gia đình đa thế hệ, giá sau ưu đãi còn 682,5 triệu đồng

(VTC News) -

Trong khi đó, ưu đãi 67,5 triệu đồng từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 giúp khách hàng dễ tiếp cận mẫu MPV điện hơn.

Tiện nghi cho cả ông bà và con nhỏ

Khi tìm xe cho gia đình có bố mẹ lớn tuổi và con nhỏ, anh Vũ Văn Đức (TP.HCM) quan tâm nhiều tới điều kiện bên trong cabin. Con có cơ địa nhạy cảm với bụi nên bên cạnh chỗ ngồi, anh chú ý tới khả năng lọc không khí và làm mát ở những vị trí phía sau.

Đây là lý do hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 trên VF MPV 7 thu hút sự quan tâm của anh. Trang bị này hỗ trợ lọc bụi trong không khí, bổ sung sự tiện nghi cho những chuyến đi hằng ngày của gia đình.

Với một chiếc xe thường xuyên chở cả ông bà và các con, việc làm mát cũng cần được phân bổ tới từng hàng ghế. VF MPV 7 có điều hòa tự động cùng cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Người ngồi phía sau nhận được luồng khí mát trực tiếp, thay vì phải chờ hơi lạnh từ phía trước lan tới.

Cách bố trí này hữu ích khi xe chở đủ người vào những ngày nắng nóng. Các thành viên có thể chỉnh hướng gió phù hợp với vị trí ngồi, giúp duy trì cảm giác dễ chịu.

“Khoang lái rộng rãi, 3 hàng ghế không phải chen chúc nhau, điều hoà mát rượi. Chỉ từng đó là xứng đáng để chuyển luôn sang VF MPV 7”, anh Đức nói sau khi trải nghiệm thực tế tại đại lý.

Ở phía trước, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch phục vụ các chức năng điều khiển và giải trí. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto cho phép người dùng sử dụng bản đồ, cuộc gọi và một số tính năng khác của điện thoại trên giao diện của xe. Người lái thuận tiện theo dõi chỉ đường, còn cả nhà có thể nghe nhạc trong chuyến đi.

Thêm tiện nghi, giá còn 682,5 triệu đồng sau ưu đãi

Bên cạnh các trang bị phục vụ gia đình, mức giá sau ưu đãi là điểm đáng chú ý của VF MPV 7. Xe hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng và được hưởng ưu đãi 9% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

Chương trình áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026 cho khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast. Khoản ưu đãi tương đương 67,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 682,5 triệu đồng.

Với gia đình đang có kế hoạch nâng cấp phương tiện, khoản giảm này giúp tiết kiệm ngân sách mua xe trong khi vẫn có được không gian 7 chỗ và các tiện nghi phục vụ cả người lái lẫn hành khách.

Chi phí năng lượng cũng được hỗ trợ trong quá trình sử dụng. Chủ xe VF MPV 7 được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp giảm tiền sạc cho những lịch trình thường xuyên như đi làm, đưa đón con, mua sắm và thăm người thân.

Tiện nghi phù hợp nhu cầu cả gia đình, chi phí tiết kiệm từ lúc mua tới khi sử dụng là những yếu tố tạo sức thuyết phục cho VF MPV 7. Những lợi thế này giúp mẫu xe của VinFast đến gần hơn với các gia đình đang tìm kiếm một phương tiện gắn bó lâu dài.