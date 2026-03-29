Xe chở khách du lịch rơi xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

(VTC News) -

Ngày 29/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo (Phú Thọ) xác nhận một xe khách bị lật trên địa bàn.

Vị trí xe khách bị lật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, ô tô khách loại 29 chỗ chở khách du lịch khi đi từ Tam Đảo xuống núi, khi đi tới Km20, quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo thì bất ngờ lao qua taluy xuống vực sâu. Rất may nhờ có nhiều cây lớn nên chiếc xe bị chặn lại.

"Trên xe có 29 người, gồm cả lái xe, 7 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc", lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết thêm.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân bị thương ra ngoài.

Tại hiện trường, ô tô khách bị lật nghiêng dưới vực, nhiều mảnh kính vỡ vụn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng và người dân đưa nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài. Nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 26/4/2025, Nguyễn Văn Tư lái ô tô khách 29 chỗ, BKS: 29F-059.95 (còn hạn đăng kiểm đến 19/8) di chuyển từ thị trấn Tam Đảo xuống thì bị mất phanh và lật xe tại lề đường Km19 Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo). Trên xe khách có 17 người (cả lái xe).

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong gồm: Anh M.A.T. (SN 1978); chị P.H.T. (SN 1984), cháu N.V.M.N. (SN 2022), cháu M.P.T. (SN 2016), cùng quê tại huyện Thanh Miện, Hải Dương. Đồng thời có nhiều người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do xe mất phanh khi đang xuống dốc, dẫn tới việc tài xế không làm chủ được tốc độ, đâm vào hộ lan rồi lao xuống ta luy âm.