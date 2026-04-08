Vướng dây kéo xe tải ngang đường, chú rể gặp nạn trong ngày cưới

Ngày 8/4, lãnh đạo UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 7/4 tại thôn 8B, xã Ea Hiao. Thời điểm này, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường thì vướng phải sợi dây nối giữa hai xe tải chở vật liệu xây dựng đang kéo qua đường nhưng không có người cảnh báo.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị trầy xước và được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Đáng chú ý, theo người nhà, nam thanh niên chính là chú rể trong ngày cưới. Do thời tiết nắng nóng, anh chạy xe đi mua thêm đá lạnh về phục vụ tiệc thì không may gặp nạn.

Theo gia đình, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ ở chân, sau đó được chủ xe đưa đi thăm khám và đã trở về nhà. Hai bên cũng đã tự thỏa thuận giải quyết vụ việc.

Clip ghi lại sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu an toàn của các tài xế xe tải khi căng dây kéo xe ngang đường mà không có bất kỳ cảnh báo nào, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.