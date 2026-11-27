(VTC News) -

Nhâm Dần cung biến là vụ ám sát hoàng đế độc nhất vô nhị trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, xảy ra vào năm Nhâm Dần (1542) dưới triều đại nhà Minh, khi 16 cung nữ - những người ở tầng lớp đáy của hoàng cung, hợp sức mưu sát vua Minh Thế Tông (Gia Tĩnh) ngay tại giường ngủ.

Nhâm Dần cung biến - vụ việc có một không hai trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử phong kiến Trung Hoa, các cuộc mưu sát đế vương thường bắt nguồn từ tham vọng quyền lực giữa hoàng thân, quyền thần hay thái giám, nhưng sự kiện năm 1542 lại khác.

Các cung nữ sát hại Minh Thế Tông không hề có ý định lật đổ triều đại, đưa ai lên ngôi hay mưu cầu giàu sang. Đối với họ, hành động này đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết (luật phong kiến quy định tội mưu phản sẽ bị lăng trì và tru di tam tộc), nhưng họ vẫn bất chấp vì cuộc sống hiện tại còn đáng sợ hơn cả cái chết.

16 cung nữ mưu sát vua

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ Nhâm Dần cung biến là sự cuồng tín vào việc luyện đan trường sinh và tính cách bạo ngược của Minh Thế Tông. Vị vua này tin rằng, việc uống “hồng duyên” (một loại đan dược luyện từ lần kinh nguyệt đầu đời của thiếu nữ) và nước sương buổi sáng sớm sẽ giúp trường sinh bất lão.

Để có nguyên liệu, nhà vua tuyển hàng nghìn bé gái từ 11-14 tuổi vào cung. Họ bị bắt uống các loại thuốc gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí có nguy cơ tử vong cao. Để giữ cho cơ thể các thiếu nữ được “thanh khiết” và không làm vấy bẩn nguyên liệu luyện đan, nhà vua cấm họ ăn cơm và các thức ăn thông thường. Hàng ngày, các cung nữ chỉ được phép ăn lá dâu và uống nước sương mai.

Tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng khiến họ luôn trong trạng thái đói lả, suy nhược cơ thể. Thêm vào đó, họ phải thức dậy từ tờ mờ sáng giữa trời giá rét để hứng nước sương, khiến nhiều người kiệt sức mà chết.

Do thường xuyên uống đan dược chứa kim loại nặng (như chì, thủy ngân), thần kinh của Minh Thế Tông bị kích động mạnh, trở nên cực kỳ nóng nảy và hung bạo. Chỉ cần một sơ suất nhỏ khi hầu hạ, cung nữ lập tức bị đánh bằng trượng đến chết. Lịch sử ghi nhận trước khi vụ ám sát xảy ra, đã có hơn 200 cung nữ vô tội bị đánh chết ngay trong cung.

Vua Minh Thế Tông.

Nhóm 16 cung nữ nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục cam chịu, sớm muộn gì họ cũng chết vì đói khát, lao lực hoặc đòn roi của nhà vua. Chính nỗi tuyệt vọng tột cùng đó đã thôi thúc họ liên kết với nhau để đánh cược mạng sống lần cuối.

Nhóm cung nữ do Dương Kim Anh (người hầu thân cận của Tào Đoan phi) cầm đầu đã bàn bạc bí mật. Họ chọn hành động vào đêm vua nghỉ lại tại Dực Khôn cung của Tào Đoan phi vì nơi đây ít thị vệ canh gác so với tẩm cung chính của nhà vua. Vì cung nữ tuyệt đối không được phép mang dao kéo hay vật sắc nhọn vào phòng vua, họ chỉ có thể tận dụng những vật dụng có sẵn trên người và trong phòng như dải lụa hoa dùng để buộc rèm hoặc làm thắt lưng và trâm cài tóc bằng vàng bạc làm hung khí.

Khoảng giờ Tý (nửa đêm), khi hoàng đế chìm vào giấc ngủ sâu do rượu và đan dược, 16 cung nữ lặng lẽ lẻn vào nội tẩm. Cả nhóm đồng loạt lao vào đè chặt tứ chi của nhà vua. Cung nữ Hình Thúy Liên dùng khăn bịt chặt miệng không cho vua kêu cứu để những người còn lại ra tay.

Tuy nhiên, vì quá căng thẳng và sợ hãi, các cung nữ hành động một cách lúng túng và mặc dù thời gian trôi qua trong nỗi hoảng loạn tột độ của họ, hôn quân chỉ bất tỉnh nhân sự vì ngạt thở chứ không chết. Tâm lý cả nhóm sụp đổ. Cung nữ Trương Kim Thúy quá khiếp sợ trước tội tru di cửu tộc nên đã lẻn chạy ra ngoài, tìm đến Khôn Ninh cung để báo tin cho Phương Hoàng hậu.

Hoàng hậu mượn dịp trả thù riêng

Sau khi nhận tin báo từ Trương Kim Thúy, Phương Hoàng hậu lập tức dẫn thị vệ xông vào Dực Khôn cung, bắt sống toàn bộ 15 cung nữ còn lại. Dưới sự giám sát của hoàng hậu và Đông Xưởng, các cung nữ bị tra tấn bằng cực hình để ép cung. Trong cơn đau đớn tột cùng, họ phải khai kẻ chủ mưu đứng sau là Vương Ninh tần và Tào Đoan phi.

Tào Đoan phi là sủng phi được Minh Thế Tông yêu chiều nhất lúc bấy giờ. Đêm xảy ra án mạng, bà đang ở trong phòng riêng, không hề hay biết chuyện của các cung nữ. Tuy nhiên, Phương Hoàng hậu do ghen ghét nên nhân cơ hội này khép bà vào tội đồng mưu ám sát hoàng đế.

Vương Ninh tần từng được sủng ái nhưng dần thất sủng, nhưng trong nhóm hành thích có cung nữ thân cận của bà. Dù không có bằng chứng xác thực nào cho thấy bà chỉ đạo vụ việc, Phương Hoàng hậu vẫn liệt bà vào danh sách chủ mưu.

Biết rõ nếu vua tỉnh lại sẽ bao che và tha chết cho sủng phi họ Tào, Phương Hoàng hậu liền giả truyền ý chỉ, ra lệnh hành quyết lập tức tất cả những người liên quan mà không cần xét xử công khai.

Toàn bộ 15 cung nữ tham gia ám sát cùng Tào Đoan phi và Vương Ninh tần đều bị xử lăng trì ngay tại pháp trường, sau đó bêu đầu thị chúng. Thân nhân của họ đều bị chém đầu (tru di tam tộc), tài sản bị tịch thu sung công, những người họ hàng xa hơn thì bị đày đi biên cương làm nô lệ.

Duy nhất cung nữ Trương Kim Thúy (người chạy đi báo tin) được Phương Hoàng hậu tha chết và ban thưởng vì có công cứu giá.

Các cung nữ tham gia ám sát vua nhận kết cục cực kỳ bi thảm.

Sau khi tỉnh lại và biết toàn bộ sự việc, Minh Thế Tông bàng hoàng. Ông sợ hãi Tử Cấm Thành đến mức không dám bước chân về cung Càn Thanh ngủ thêm một đêm nào nữa mà chuyển hẳn sang cung Vĩnh Thọ trong khu vực Tây Uyển - nơi yên tĩnh và dễ phòng thủ hơn.

Nhà vua cũng biết Tào Đoan phi vô tội, nên dù ngoài mặt vẫn phải ban thưởng và cảm tạ công cứu giá của Phương Hoàng hậu, trong lòng ông nảy sinh mối hận sâu sắc.

5 năm sau (1547), khi cung Khôn Ninh của hoàng hậu bị hỏa hoạn, Minh Thế Tông cố tình không cho thái giám và thị vệ đến dập lửa, khiến Phương Hoàng hậu bị thiêu chết ngay trong cung. Đây được coi là cách báo thù cho Tào Đoan phi.

Sau Nhâm Dần cung biến (năm 1542), Minh Thế Tông sống thêm 25 năm trong trạng thái hoang tưởng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và qua đời vào năm 1567 ở tuổi 60 do ngộ độc kim loại nặng, chất độc tích tụ từ chính những viên “tiên đan” trường sinh.