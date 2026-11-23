(VTC News) -

Vào mùa đông khắc nghiệt tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hoàng hậu nhà Thanh hưởng hệ thống sưởi ấm toàn diện và độc quyền nhất hậu cung, vượt xa tiêu chuẩn của tất cả phi tần khác từ nguồn nhiên liệu, kiến trúc cung điện đến vật dụng cá nhân.

Mùa đông trong Tử Cấm Thành (Trung Quốc) cực kỳ khắc nghiệt.

Hệ thống sưởi ngầm

Khác với các phi tần cấp thấp chỉ dùng lò than đặt trong phòng, tẩm cung của hoàng hậu (như Khôn Ninh Cung hoặc các cung điện chính như Trường Xuân Cung, Trữ Tú Cung) được xây dựng hệ thống ống dẫn nhiệt ngầm bên dưới nền gạch.

Vào mùa đông, thái giám đốt củi và than ở các lò bên ngoài tường cung điện, luồng hơi nóng chạy qua các đường ống dẫn ngầm làm ấm toàn bộ sàn nhà rồi thoát ra ống khói. Nhờ vậy, phòng ngủ của hoàng hậu luôn ấm áp đều đặn, không có khói bụi hay nguy cơ ngộ độc khí than.

Bên cạnh địa long, trong phòng hoàng hậu luôn đặt nhiều lò sưởi lớn bằng đồng thau hoặc men pháp lam chạm khắc tinh xảo để giữ nhiệt và xông trầm hương.

Hình ảnh một chiếc lò sưởi được chạm khắc cầu kỳ trong hậu cung nhà Thanh.

Những người từ cấp bậc phi trở lên, trong cung của họ cũng có hệ thống ống dẫn nhiệt ngầm dưới đất để sưởi ấm trong mùa đông, tuy nhiên, thua xa trong cung hoàng hậu. Từ bậc Tần trở xuống ở điện phụ, phải dùng lò than đặt phòng nên dễ ám khói và rét buốt.

Định mức than sưởi cao nhất hậu cung

Theo quy chế trong Quốc Triều Cung Sử, mỗi ngày mùa đông (từ 1/10 đến cuối tháng Giêng âm lịch), hoàng hậu được cấp 110 cân (theo đơn vị cân Thanh triều) than hồng la (tương đương khoảng 65kg than theo đơn vị tính ngày nay) và khoảng chừng đó than đen để phục vụ việc bếp núc.

Về lượng than, hoàng quý phi chỉ nhận được khoảng hơn 53kg (đã chuyển sang đơn vị tính ngày nay), quý phi (khoảng 45 kg).

Than hồng la là loại than sưởi ấm thượng hạng chuyên dùng cho hoàng thất nhà Minh và nhà Thanh, nổi tiếng với đặc tính cháy lâu, nhiệt lượng cao, hoàn toàn không khói và không có mùi độc hại.

Các cấp bậc thấp hơn như quý nhân, thường tại, đáp ứng chỉ được cấp một lượng than đen bình thường ít ỏi. Loại than này dễ bốc khói, có mùi hắc và nhiều bụi tro hơn.

Trang phục và chăn nệm giữ nhiệt thượng hạng

Cùng với hoàng thái hậu và hoàng đế, hoàng hậu được hưởng đặc quyền mặc áo màu minh hoàng (vàng tươi). Vào mùa đông, toàn bộ viền cổ, tay áo và gấu áo được viền lông chồn đen nguyên bản (phi tần cấp dưới chỉ được dùng lông cáo hoặc lông chồn nhuộm).

Dưới triều nhà Thanh, chỉ hoàng hậu mới được mặc áo được viền bằng lông chồn đen nguyên bản.

Khi ra ngoài, di chuyển giữa các cung điện, hoàng hậu mặc áo khoác ngoài lót hoàn toàn bằng lông thú quý như lông cáo trắng (bạch hồ), lông chồn tuyết hoặc lông rái cá, mặt ngoài làm bằng gấm lụa thêu hoa văn tinh xảo.

Bên cạnh đó, hoàng hậu luôn có cung nữ mang theo thủ lô (lò sưởi nhỏ bằng đồng hoặc bạc chạm trổ hoa văn) chứa than hồng la bên trong để ủ ấm đôi tay.

Hoàng quý phi, quý phi chỉ được dùng lông chồn đen nhuộm hoặc loại thứ cấp. Từ bậc phi, tần chỉ được dùng lông rái cá, lông cáo; bậc thấp dùng lông cừu, lông thỏ.

Hoàng quý phi dùng màu vàng kim nhạt (kim hoàng), quý phi trở xuống dùng màu vàng hương, xanh... và bị giới hạn họa tiết rồng.

Từ bậc phi, tần chỉ được dùng lông rái cá, lông cáo; bậc thấp dùng lông cừu, lông thỏ cho trang phục mùa đông.

Bên cạnh đó, mùa đông ngày ngắn đêm dài, hoàng hậu được cấp loại nến bạch lạp làm từ sáp ong nguyên chất, cháy sáng, tỏa hương thơm nhẹ và không có khói đen, trong khi các phi tần bậc thấp chỉ được dùng nến mỡ động vật dễ bốc mùi.

Đặc quyền về ẩm thực mùa đông

Hoàng hậu có bếp riêng ngay trong cung để chế biến các món ăn nóng hổi theo ý thích mà không sợ nguội lạnh trên đường vận chuyển từ Ngự Thiện Phòng.

Mùa đông, thực đơn của hoàng hậu được tăng cường các món hầm thuốc bắc, thịt cừu, thịt hươu và đặc biệt là các món lẩu (hỏa oa) đun trực tiếp trên bàn ăn bằng than hồng để giữ nhiệt suốt bữa.

Hoàng hậu có đội ngũ cung cấp sữa bò tươi và trà sữa Mông Cổ nóng hổi mỗi sáng để giữ ấm cơ thể và dưỡng nhan.

Từ bậc tần trở xuống không có bếp riêng, phải nhận cơm từ Ngự Thiện Phòng nên thức ăn thường nguội lạnh trên đường vận chuyển giữa trời tuyết.

Vào mùa đông, hoàng hậu nhà Thanh được bảo vệ một cách tuyệt đối để tránh giá lạnh.

Nói chung, điểm khác biệt cốt lõi nhất trong chế độ của hoàng hậu so với các phi tần khác là vị trí “độc tôn”. Trong khi các phi tần cấp thấp (thậm chí cả phi tần bậc trung nếu thất sủng) thường xuyên bị thái giám Nội Vụ Phủ phát than ẩm, than vụn hoặc giao cơm nguội, hoàng hậu là chủ nhân lục cung nên mọi vật phẩm mùa đông đều được tuyển chọn loại thượng hạng nhất và dâng lên đúng giờ.

Nhờ sự kết hợp giữa địa long sưởi ấm dưới sàn, than hồng la tinh luyện không khói và áo khoác lót lông cáo trắng/chồn đen, hoàng hậu gần như tách biệt hoàn toàn với cái lạnh cắt da của Bắc Kinh cũng như nguy cơ ngộ độc khí than trong phòng kín.